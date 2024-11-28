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SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de! 6 ilin emniyet müdürü değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Denetleme Kurulu ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 6 ilin emniyet müdürü değişti. Karara göre, Bingöl, Iğdır, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Ordu emniyet müdürlüklerine atama yapıldı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 00:47 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 01:08
SON DAKİKA I Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 6 ilin emniyet müdürü değişti

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 ilin emniyet müdürü değişti.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar ve Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay atandı.

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