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Vergi soruşturması tamamlandı: Dilan- Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı! “Devlete borcumuz varsa ödemek isteriz”

Tutuksuz yargılanan Polat çifti hakkında yürütülen vergi soruşturması tamamlandı. 295 milyon lira kamu zararı tespit edilen soruşturmada Engin Polat için 65 yıla, Dilan Polat için 32 yıla varan hapis cezası istendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Vergi soruşturması tamamlandı: Dilan- Engin Polat çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Devlete borcumuz varsa ödemek isteriz

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatgiller'e ait 6 şirketle ilgili yürüttiğü 'Vergi kaçakçılığı' soruşturmasını tamamlandı. Toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu anlaşıldı. 32 yıla kadar hapis cezası istenen Dilan Polat, şirketlerin mali işlerini eşi Engin Polat'ın yönettiğini anlattı. "Kime neden para gönderildi, kimden ne kadar para geldi bilmiyorum. Vergi borcumuz olduğu zaman nereye ödüyoruz bilmiyorum. Paraya ihtiyacım olduğunda genelde Engin bana nakit ya da kredi kartıyla ödeme yapardı. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz" ifadesini kullandı. Hakkında 65 yıla kadar hapis cezası istenen Engin Polat da, "Tüm harcamaları hatırlamam mümkün değil. Raporları inceledikten sonra bir hatamız varsa ödemek isteriz. Gerçek bir ticaret yaptık. Muhasebe hilesi ya da çift defter tutmadık. Vergi raporlarının hatalı düzenlendiğini düşünüyoruz" savunmasını yaptı.

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