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Telefon dolandırıcılığına son! BTK'dan yeni düzenleme: 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, telefon dolandırıcılıklarını sonlandırmak için GSM operatörlerine yeni yükümlülükler getirmeye hazırlanıyor. 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak düzenleme ile vatandaşların telefon aracılığıyla karşılaştığı dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 07:02
Telefon dolandırıcılığına son! BTK’dan yeni düzenleme: 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) artan telefon dolandırıcılıklarına son vermek için GSM operatörlerine yeni yükümlülükler getirmeye hazırlanıyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla devreye alınacak düzenleme kapsamında vatandaşların telefonla maruz kaldığı dolandırıcılıkların sonlandırılması hedefleniyor.

Telefon dolandırıcılığına son! Yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor (AA)Telefon dolandırıcılığına son! Yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor (AA)

TELEFON VE İNTERNET ABONELİĞİ ARAMALARI SINIRLANDIRILACAK
Sabah Gazetesi yazarı Barış Şimşek'in haberine göre, bu kapsamda en çok rastlanılan ve müşteri mağduriyetine yol açan telefon ve internet aboneliği aramaları sınırlandırılacak. Ayrıca kişi ve şahıs şirketlerine 15'ten fazla sabit hat verilmeyecek. Yurt dışından gönderilen mesajlarda link veya bağlantı uzantısı varsa mesajlar operatörler tarafından engellenecek. BTK, "İşletmeciler Tarafından Pazarlama, Bilgilendirme Amaçlarıyla Yapılan Aramalar ve İkincil Numara Tahsisleri ile Yurt dışından gönderilen SMS, MMS Mesajlara Yönelik Düzenleme" taslağı hazırladı. 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girmesi planlanan çalışma ile telefon dolandırıcılıklarının sonlandırılması hedefleniyor.

Telefon dolandırıcılığına son! Yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor (AA)Telefon dolandırıcılığına son! Yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor (AA)

MESAJLAR ENGELLENECEK
Düzenleme ile birlikte, GSM operatörleri, internet servis sağlayıcıları ve anlaşmalı çağrı merkezleri, yalnızca kendi abonelerine yönelik hizmet tanıtımı, pazarlama ve bilgilendirme gibi amaçlarla telefonla arama yapabilecek. Ayrıca, yurt dışından gelen mesajlarda link paylaşımı yasaklanacak. Yurt içinden gönderilen mesajlarda ise kaynağın tespit edilebilmesi nedeniyle dolandırıcılık riski bulunmuyor.

Telefon dolandırıcılığına son! Yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor (AA)Telefon dolandırıcılığına son! Yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor (AA)

SABİT TELEFON HATTI ALIMINA SINIRLAMA
Dolandırıcılar vatandaşların 0850'li hatları açmaması nedeniyle 0212, 0216, 0312 gibi hatlar üzerinden tuzak kuruyordu. BTK, bunun önüne geçmek için yabancı uyruklulara ve şahıs şirketlerine ise 3 adetten fazla sabit hat sahibi olamama şartı getirdi. Ayrıca aynı ay içinde şahıs ve şirketlere 4 adetten fazla sabit hat verilmeyecek.

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Telefon dolandırıcılığına son! BTK’dan yeni düzenleme: 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor
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