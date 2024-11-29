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Okul servislerinde yeni dönem! Karar Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, D sınıfı sürücü belgesi için en az 2 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesi olacak.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 07:47 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 07:47
Okul servislerinde yeni dönem! Karar Resmi Gazete’de

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İçişleri Bakanlığınca, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, okul servis aracı olarak kullanılacak yaş şartını haiz taşıtlardan sözleşme süresi içerisinde yaş şartını kaybedenler, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı süresini aşmamak koşuluyla çalışmaya devam ettirilebilecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN EN AZ 2 YIL

Okul servis araçlarını kullanan şoförlerin, D sınıfı sürücü belgesi için en az 2 yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesi olacak.

Okul servisi (AA)Okul servisi (AA)

Büyükşehir belediyesi olan illerde Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) diğer illerde ise İl Trafik Komisyonunun kararı ile zorunlu tutulması durumunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun çerçevesinde mesleki yeterlilik belgesi bulunacak.

Okul servisi (AA)Okul servisi (AA)

30 GÜN BOYUNCA KAYIT YAPACAK KAMERA

Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma, araçlarda iç mekanı gösteren şeffaf cam dışında cam kullanılamaz şartı, 2017 ve öncesi modeller için 1 Mart 2025'ten sonraki ilk periyodik muayeneye kadar aranmayacak.

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