MSB "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" kitabı gerçeğini açıkladı... "Derhal soruşturma başlatıldı"

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yayınlanan "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" adlı kitabın kapağında yer alan Türk Dili konuşulan coğrafyaların konuşulduğu haritada Türkiye'nin doğusunun renksiz bırakıldığı iddia edildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen "Ders Notu" kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yer alan kitap kapağı; Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafiker hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhâl toplatılmıştır.

Kurum dışı bir grafikere kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir.

MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır."

Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet kitabı orjinal kapağı (MSB)

MSB MSÜ Senato tarafından onaylanan kitabın orjinal kapağını da paylaştı.