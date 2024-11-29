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3 maddede toplu taşımada yeni dönem! Karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik: Karar Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurma şartı getirildi.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 08:34 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 08:53
3 maddede toplu taşımada yeni dönem! Karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik: Karar Resmi Gazete’de

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İçişleri Bakanlığınca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle söz konusu yönetmeliğin "Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat" bölümünde yer alan tabloya ekleme yapıldı.

Araç içi kamera (AA)Araç içi kamera (AA)

TOPLU TAŞIMADA KAMERA İLE KAYIT DÖNEMİ

Buna göre, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulacak.

EN AZ BİR AY SÜRE İLE KAYIT YAPACAK

Sistem, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek, taşıtın faaliyette olduğu süre içinde ve en az bir ay süre ile kayıt yapacak.

Toplu taşıma (AA)Toplu taşıma (AA)

Yapılan kayıtların ne kadarının ve hangi şartlarda bir IP adresine otomatik olarak kopyalanması gerektiğine ilişkin hususlarda, mahallin taşıma şartları göz önünde bulundurularak ulaşım koordinasyon merkezleri veya il trafik komisyonlarınca karar alınabilecek.

KAYITLAR EMNİYET VE JANDARMA'NIN ERİŞİMİNE HAZIR BULUNDURULACAK

Bu kayıtlar, genel güvenlik ve trafik güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı) erişimine hazır bulundurulacak.

Taksi (AA)Taksi (AA)

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ VE ACİL DURUMU BUTONU

Ayrıca, taksi ve taksi dolmuşlarda araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulacak.

Taksi ve taksi dolmuşlar için öngörülen araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı, ihtiyaç halinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında faaliyet gösteren taşıtların tamamında veya belirlenenlerinde ulaşım koordinasyon merkezleri veya il trafik komisyonları tarafından zorunlu tutulabilecek. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde uygulanmak üzere buna ilişkin karar alabilecek.

Söz konusu sistemlerin montajına dair Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından düzenlenen belge, taşıtın tescil kayıtlarına işlenecek ve bir sureti denetim sırasında ibraz edilmek üzere araçta muhafaza edilecek.

Toplu taşıma (AA)Toplu taşıma (AA)

1 MART 2025 TARİHİNE DİKKAT

Adı geçen teçhizatların belirli periyotlarda uygun çalışıp çalışmadığına dair kontrol, ilgili kurum tarafından yapılacak.

Söz konusu teçhizatları bulundurma şartı, kapsamda bulunan taşıtların 1 Mart 2025 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

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