3 maddede toplu taşımada yeni dönem! Karayolları trafik yönetmeliğinde değişiklik: Karar Resmi Gazete’de

Araç içi kamera (AA)

TOPLU TAŞIMADA KAMERA İLE KAYIT DÖNEMİ



Buna göre, Karayolu Taşıma Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu kapsamında ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu taşıma taşıtları ile taksi ve taksi dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurulacak.

EN AZ BİR AY SÜRE İLE KAYIT YAPACAK



Sistem, sürücü koltuğu da dahil taşıtın içini ve gidiş istikametindeki yol kesimini gösterecek, taşıtın faaliyette olduğu süre içinde ve en az bir ay süre ile kayıt yapacak.