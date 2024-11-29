MSB’den teğmenler açıklaması geldi: Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki resmi mezuniyet törenin ardından teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmaları sonrasında YDK sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik soruları yanıtladı. Bakanlık kaynakları, "YDK süreci başlamıştır. YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır" ifadesini kullandı. Süreçle ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de ortaya çıkan durumunun bir disiplin suçu olduğunu ifade ederek "İsnat edilen suç kılıç çatmak, ant okumak değil; ikazlara rağmen kasıtlı organize disiplinsizliktir. Teğmenlerin hiçbirine 'Neden ant okudunuz?', 'Neden Atatürk'ün askerleriyiz dediniz?' diye soru sorulmadı. Eylem amirlerin izni olmadan organize edilmiş, emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Olaya karışanların genç, başarılı olmaları, metnin daha önce okunmuş olması disiplinsizlik gerçeğini değiştiremez" ifadelerini kullanmıştı.

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