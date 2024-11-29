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Eskişehir'de PKK'nın basın yapılanmasına darbe: 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de PKK/KCK terör örgütünün sözde basın komitesine yönelik operasyonda, 21 zanlıdan 2’si tutuklandı, 19’u serbest bırakıldı. Zanlılar, örgütün ideolojik yayınlarını yapmakla suçlanıyor.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 21:57 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 22:25
Eskişehir’de PKK’nın basın yapılanmasına darbe: 2 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, farklı illerde yakalanan şüpheliler Eskişehir'e getirildi. Şüphelilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona erdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de, PKK/KCK terör örgütünün sözde KCK yürütme konseyi ideolojik alan merkezindeki basın komitesi yapılanmasıyla bağlantılı şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü. ve H.K. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK'NIN BASIN YAPILANMASINA DARBE

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde KCK yürütme konseyi ideolojik alan merkezine bağlı basın komitesi yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Söz konusu yapılanmanın, örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın organlarıyla ilişkili olduğu belirlendi. Bu çerçevede, terör örgütünün faaliyetlerini yürüten şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren polis, 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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