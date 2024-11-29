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Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı! İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 22:16 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 22:16
Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı! İstanbul Havalimanı, Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

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İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım'ı kapsayan dönemde günlük ortalama 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 18-24 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.



Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1243 uçuşla Londra Heathrow, 1240 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1151 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 648 uçuşla 10'uncu sırada yer aldı.

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