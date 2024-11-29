Sosyal medya platformlarına yaş sınırı mı geliyor? Bakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaşından küçük... (AA)

"TC KİMLİK NUMARASINI VERMEMELİYİZ"

Burada TC kimlik numarasını vermemeliyiz. Şu anda cep telefonu aboneliğiyle ilgili kriterimiz var. Genelde ailelerin üzerine açılıyor. Belki orada yaşın tespiti ile ilgili bazı sorular sorulacak. İlk etapta tespit edilemezse bile devamında bir dünya yapay zeka var. Bunları tartışıyoruz. Bir şekliyle genel anlamda bunu temin edebileceğiz. Yasal olarak VPN'in kullanılması sözkonusu.

Belli ücret sözkonusudur. Bankacılık sistemleri bunun üzerinden dönüyor. Orayı yasaklamaya kalktığımızda normal işleyen sistemlere bazı engeller getirmiş oluruz. İlerleyen zamanlarda bu anlamda kullanılan VPN'in önlenebilmesi elbette gündemimizde olur.

Bizim kültürümüze, inancımıza uygun portalları destekleme konusunda gayretimiz var. Roblox'la ilgili şunu söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi var. Roblokx ve Discord'un yok.

Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Roblox'un kapatılma sürecinde birçok aile 'Bunlar da var mıydı onların içerisinde' diye çok ciddi dönüşler aldık. Çocukların elbette tepkisi var; ancak ötesinde amaçlayan oyunun dışında birçok ailenin, çocuğun bile haberi yok. Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa tekrar Roblox'u açmamız mümkün. Ana akım yayın kuruluşları, televizyonlar bir müddet sonra kalkacak mı; Youtube benzerlerine mi kalacak diye tartışmalar var. Sizin de benim de belli sorumluluklarımız var. Hem bir yaptırımla karşı karşıya olmanız mümkün, olmasanız da vicdanınız var. Bu tür mecralarda toplumu tahrik edici, güvenliği tehdit edici birçok paylaşımda bulunabiliyorsunuz. Yaptırımlar var ama disipline etme açısından ana akım gibi değil. X'in 119 tane FETÖ'cü hesabını kapattırdık. Sosyal medya platformları veya internet mecrası yurt dışı kaynaklı olanlar diyor ki 'Amerika'da kurulan bir kuruluşumdur, sorumluluk oraya karşıdır, benim şu şu kurallarım var' diyor. İyi de bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz, para cezası keseriz, bant koyarız ve en son kapatırız. 2025 yılı içerisinde bence bu kararları alırız. İlgili bakanlıklarla konuşuyoruz.