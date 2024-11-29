DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Van Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandığını açıkladı. Kayyum olarak, Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır DEM'li Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, "terör örgütü adına suç işleme" suçlamasıyla yargılandığı davada 3 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hazır, 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti (DEM Parti) adayı olarak Bahçesaray Belediye Başkanı seçilmişti. Hazır, 24 Aralık 2015 tarihinde yaptığı "sözde özyönetim" açıklamaları nedeniyle yargılanıyordu.