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Terör sözcülüğüne geçit yok! DEM Parti Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir'e 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası

DEM Parti'nin terör sözcülüğüne soyunan Van Bahçesaray ilçesi Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan 18 sanığa, 3 yıl 5 ay 7 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:11 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:11
Terör sözcülüğüne geçit yok! DEM Parti Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir’e 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Bahçesaray Belediye Başkanı seçilen Hazir'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında 24 Aralık 2015'te ilçede yapılan "sözde özyönetim" açıklamasına ilişkin açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, terör örgütünün sözcülüğüne soyunan Hazir ile bazı sanıklar ve avukatlar katıldı, bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaayı sunmasının ardından savunma yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

TERÖR SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNAN HAZİR'E HAPİS CEZASI
Savunmaları alan mahkeme heyeti, Hazir ile 6 sanığı, "Terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkındaki 3 ay 22 günlük hapis cezasında "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verildi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 sanığa 6 yıl 3 ay, 1 sanığa 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine, 1 sanığın da beraatine hükmetti.

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