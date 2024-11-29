Berat Albayrak'a iftira atan Mustafa Sönmez tazminata mahkum oldu! "Tahsil edilecek tutar şehit yakınları ve gazilere bağışlanacak"

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP yandaşı sözde gazeteci Mustafa Sönmez'i eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yaptığı asılsız yayın ve paylaşımlar nedeniyle tazminata hükmetti. Mahkemenin kararıyla Sönmez'in yalancılığı tescillenmiş olurken tahsil edilecek tazminatın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) Berat Albayrak'ın Avukatı İsa Sinan Göktaş, mahkeme kararı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Mustafa Sönmez isimli sözde gazetecinin müvekkil Sayın Berat Albayrak ile ilgili yaptığı hukuk ve ahlak dışı yayına ve sosyal medya paylaşımına karşı açtığımız dava neticesinde Mustafa Sönmez'in yayının görünürde gerçeklik kriterini bile sağlamadığı, doğru bilgi içermediği ve basın faaliyetiyle bağdaşmadığı belirtilerek, aleyhine tazminata hükmedilmiştir."