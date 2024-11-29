Berat Albayrak'a iftira atan Mustafa Sönmez tazminata mahkum oldu! "Tahsil edilecek tutar şehit yakınları ve gazilere bağışlanacak"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP yandaşı sözde gazeteci Mustafa Sönmez'i eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında yaptığı asılsız yayın ve paylaşımlar nedeniyle tazminata hükmetti.
Mahkemenin kararıyla Sönmez'in yalancılığı tescillenmiş olurken tahsil edilecek tazminatın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Berat Albayrak'ın Avukatı İsa Sinan Göktaş, mahkeme kararı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Mustafa Sönmez isimli sözde gazetecinin müvekkil Sayın Berat Albayrak ile ilgili yaptığı hukuk ve ahlak dışı yayına ve sosyal medya paylaşımına karşı açtığımız dava neticesinde Mustafa Sönmez'in yayının görünürde gerçeklik kriterini bile sağlamadığı, doğru bilgi içermediği ve basın faaliyetiyle bağdaşmadığı belirtilerek, aleyhine tazminata hükmedilmiştir."
CHP yandaşı Mustafa Sönmez
KAMU YARARINA BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTI
Açıklamada, Albayrak'ın görevde bulunduğu dönem boyunca kamu yararını gözeterek birçok projeye imza attığı ve bu çalışmaları nedeniyle belirli odakların hedefi haline geldiği vurgulandı.
BELLİ ODAKLAR TARAFINDAN SALDIRILARA MARUZ KALDI
Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkil Sayın Berat Albayrak, ülkemiz hayrına yürüttüğü işler nedeniyle belirli odaklar tarafından bu ve benzeri hukuksuz saldırılara maruz kalmaktadır. Mustafa Sönmez ve türevleri tarafından bu şekilde kaleme alınan olgusal temelden yoksun, görünürde yazılar, esas itibariyle dezenformasyon amacı taşıyan, gazeteci namusundan uzak birer operasyon aracı niteliğindedir."
TAZMİNAT ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE BAĞIŞLANACAK
Mahkeme kararıyla Sönmez'in yayınının asılsızlığının tasdiklendiğini belirten Göktaş, "Mustafa Sönmez isimli sözde gazeteciden tahsil edilecek tüm tutar Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır." ifadelerini kullandı.
Berat Albayrak'ın Avukatı İsa Sinan Göktaş'ın X paylaşımı