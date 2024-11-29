Ankara Adliyesi’nde yasak aşk skandalı! Ölümle burun buruna geldi

Ankara Adliyesi'nde adli vaka yaşandı. İddiaya göre Cumhuriyet Savcısı H.C. ile Ağır Ceza Mahkemesi'nin kadın Başkanı Y.G. arasında yasak ilişki vardı. Savcı H.C.'nin eşi Yargıtay tetkik hâkimi N.D., uzun süreden beri eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiğinde şok yaşadı. İkili evdeyken H.C.'nin boşanma aşamasındaki eşi N.D. tarafından basıldı. Kapı açılınca savcının eşini karşısında gören kadın başkan, panikle balkondan atladı ve ağır yaralandı. Bu arada karısından boşanan savcı H.C., Şanlıurfa'ya atandı.

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