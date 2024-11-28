Türkiye davet etti! Milli Savunma Bakanlığı'nda "Libya" masası kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı 'ndan " Libya " masası toplandı. Libya'dan bir heyet Türkiye 'nin davetiyle Bakanlığa geldi. MSB'den yapılan açıklamada, görüşmede Libya ile tarihi dostluğun altının çizildiği, milli birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunulmasının öneminin vurgulandığı aktarıldı.

MSB, Libya'dan gelen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nu ağırladı (AA)





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu aşamada müşterek faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik her türlü desteği vermeye ve katkı sağlamaya devam edeceğimizi teyit ettik. Nihai amacımız, tüm kurumlarıyla birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır. Bu vesileyle, 5+5 Ortak Askeri Komisyonu Türkiye'de ağırlamaktan duyulan memnuniyet Libyalı muhataplarımız nezdinde teyit edilmiştir. Bu kapsamda, birleşik Libya anlayışı zemininde, desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız."



MSB, Libya'dan gelen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nu ağırladı (AA)

Görüşme sonrasında 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nun, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildiği, kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da yer aldığı bilgisi paylaşıldı.