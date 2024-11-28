SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

THY'nin Sidney uçuşları başladı... Uçak su dökülerek uğurlandı

Türk Hava Yolları sefer ağını genişletiyor. THY Sidney seferlerine bugün başladı. İlk uçuş nedeniyle Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, THY uçağını su dökerek uğurladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 16:28 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 16:46
THY’nin Sidney uçuşları başladı... Uçak su dökülerek uğurlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya kıtasında Melbuorne'den sonra ikinci uçuş noktası Sidney seferlerine başladı.

HAFTADA 4 SEFER
İlk sefere THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin yanı sıra gazeteciler ve davetliler katıldı. Haftada 4 gün gerçekleştirilecek Sidney uçuşları Malezya Kuala Lumpur aktarmalı olarak gerçekleştirilecek.

Sidney' ilk uçuşu gerçekleştiren TC- JLK kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak saat 13:15'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

THY'nin Sidney uçuşları başladı (Fotoğraf: DHA)THY'nin Sidney uçuşları başladı (Fotoğraf: DHA)

"İKİ ÜLKE ARASINDA HEM TİCARİ İLİŞKİLER HEM DE TURİZM ARTACAK"
Sidney'e gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şunları söyledi:

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)THY Genel Müdürü Bilal Ekşi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"Türk Hava Yolları büyümesine devam ediyor. Melbuorne uçuşlara başlamıştık, şimdi ise Sidney'e haftada 4 sefer uçuşa başlayacağız. Sidney uçuşumuzu Malezya üzerinden yapacağız. Melbuorne seferini Singapur üzerinden yapıyorduk. Avustralya, Türkiye açısından önemli bir ülke. Orada 200 bine yakın Türk vatandaşımız yaşıyor. Hem onları Türkiye'yi daha rahat buluşturacağız hem de Türkiye'ye Avustralya'dan gelen turistlerin daha rahat ve kaliteli yolculuk yapmasını sağlayacağız. İnşallah bu seferlerle Türkiye ile Avustralya arasında hem ticari ilişkilerin ve turizminin artacağına inanıyoruz. Ayrıca Avustralya'dan gelenlerin İstanbul üzerinden Dünya'nın her bir noktasına ulaşma imkanını sunacağız. Türk Hava Yolları, Dünyanın en çok noktasına uçan bir havayoludur"

THY'nin Sidney uçuşları başladı (Fotoğraf: DHA)THY'nin Sidney uçuşları başladı (Fotoğraf: DHA)

DİREKT UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Filolarında bulunan uçakların menzilleri yetmediği için aktarmalı olarak Sidney'e uçuşların gerçekleşebildiğini hatırlatan Ekşi, "Oraya aktarmalı uçuş yapmamızın sebebi mevcut uçaklarımızın menzili yetmiyor. Dolayısıyla bir yerde inip yakıt alması gerekiyor. İnşallah 2026'nın Ekim ayında filomuza Airbus A350-1000 uçaklarımız gelecek. Onlar geldiğinde hem Sidney'e hem de Melbuorne İstanbul'dan doğrudan uçuş yapacağız." ifadelerini kullandı.

THY'nin Sidney uçuşları başladı (Fotoğraf: DHA)THY'nin Sidney uçuşları başladı (Fotoğraf: DHA)

BAŞKONSOLOS UÇAĞIN ARKASINDAN SU DÖKTÜ
Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber ilk uçuş öncesi İstanbul Havalimanı'na geldi.

Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber (Fotoğraf: DHA)Avustralya İstanbul Başkonsolosu Tony Huber (Fotoğraf: DHA)

Uçağın arkasından su dökerek THY uçağını Sidney'e uğurlayan , "Bugün harika bir gün, bugün Türkiye ve Avustralya ilişkilerinde önemli bir gelişme. Avustralya Türkiye arasında seferleri Mart başında başlamıştı. Bu ikinci aşama. Yeni gelişmelerin başlamasını dört gözle bekliyoruz. Avustralya'da yaşayan Türkler artık memleketlerini daha kolay ulaşacak" diye konuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr’de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye’den İdlib mutabakatı vurgusu
Sahte dolar krizinin perde arkası! Alımlar ne zaman başlayacak? | Merkez’den açıklama | İslam Memiş fırsatçı bürolara karşı uyardı
Halkbank
Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında
SAHTE DOLAR KRİZİ | Sahte 50 ve 100 dolar nasıl anlaşılır? Vatandaşa tüyolar! Renk, kabartma, saat kulesi, yazı...
Rusya’dan Ukrayna’ya 100 İHA ve 90 füze! Putin’den ABD ve İngiltere’ye mesaj
Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney’den yarım ağız Ermeni lobisi itirafı: Biz global bir firmayız
MİT’ten MASAK’a... Hazine’de kritik zirve! Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep’te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
CHP’lilerden komisyonda kameralar alınmıyor yalanı
Kamala Harris alkolik mi? Seçim sonrası ilk konuşmasına tepki yağdı: Videoyu sarhoş mu çekti?
Kandil’in ’Karayılan’ı önce Silah bırakmam deyip zehir saçtı sonra İsrail’e sığındı: Bölge dizayn ediliyor imkanları değerlendireceğiz
MSB’den korsan yemin eden teğmenlere ilişkin açıklama: Yüksek Disiplin Kurulu süreci başladı | Suriye’deki hareketliliği takipteyiz
Mar-a-Lago’da flaş görüşme! 18 aydır arayı düzeltmeye çalışıyordu: Mark Zuckerberg Trump ile yemek yedi
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 9. gün! İki isimden yönetim itirafı: Oksijen vardı ama yok gibi yaz dedi
SON DAKİKA