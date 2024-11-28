THY’nin Sidney uçuşları başladı... Uçak su dökülerek uğurlandı

"İKİ ÜLKE ARASINDA HEM TİCARİ İLİŞKİLER HEM DE TURİZM ARTACAK" Sidney'e gerçekleştirilen ilk uçuş ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şunları söyledi:

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"Türk Hava Yolları büyümesine devam ediyor. Melbuorne uçuşlara başlamıştık, şimdi ise Sidney'e haftada 4 sefer uçuşa başlayacağız. Sidney uçuşumuzu Malezya üzerinden yapacağız. Melbuorne seferini Singapur üzerinden yapıyorduk. Avustralya, Türkiye açısından önemli bir ülke. Orada 200 bine yakın Türk vatandaşımız yaşıyor. Hem onları Türkiye'yi daha rahat buluşturacağız hem de Türkiye'ye Avustralya'dan gelen turistlerin daha rahat ve kaliteli yolculuk yapmasını sağlayacağız. İnşallah bu seferlerle Türkiye ile Avustralya arasında hem ticari ilişkilerin ve turizminin artacağına inanıyoruz. Ayrıca Avustralya'dan gelenlerin İstanbul üzerinden Dünya'nın her bir noktasına ulaşma imkanını sunacağız. Türk Hava Yolları, Dünyanın en çok noktasına uçan bir havayoludur"

THY'nin Sidney uçuşları başladı (Fotoğraf: DHA)

DİREKT UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Filolarında bulunan uçakların menzilleri yetmediği için aktarmalı olarak Sidney'e uçuşların gerçekleşebildiğini hatırlatan Ekşi, "Oraya aktarmalı uçuş yapmamızın sebebi mevcut uçaklarımızın menzili yetmiyor. Dolayısıyla bir yerde inip yakıt alması gerekiyor. İnşallah 2026'nın Ekim ayında filomuza Airbus A350-1000 uçaklarımız gelecek. Onlar geldiğinde hem Sidney'e hem de Melbuorne İstanbul'dan doğrudan uçuş yapacağız." ifadelerini kullandı.