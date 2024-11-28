"Atatürk" dizisini yayından kaldıran Disney'den yarım ağız Ermeni lobisi itirafı: "Biz global bir firmayız"

Disney'in Atatürk filmi (Takvim.com.tr/Arşiv)
ÜYELER TEPKİ GÖSTEDİ! ERMENİ LOBİSİNİN BASKISIYLA FİLME ÇEVİRDİLER
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Soner'e tepki göstererek, "Ermeni lobisi baskısı ile 2 bölümlük filme çevirdiler." diye araya girdi. MHP'li Uysal da, "Ben de onu söyletmek istiyorum da, söylemiyor. Tamam Cenk bey biz anladık." diyerek tepki gösterdi.
Tuncay Özkan, "İki tane Ermeni lobisine boyun eğdiniz. Korkunuzdan, cahilliğinizden kaldırdınız. Sonra başka şeyler yaparak durumu toparlamaya çalıştınız." sözleriyle tartışmayı sürdürdü.
SİZE ERMENİ LOBİSİ BASKI YAPTI MI, YAYINLAMAYIN DEDİ Mİ?
Başkan Yayman, "Cenk bey, siz böyle açıklamalar yaptıkça bu iş uzayacak. Açık açık soruyorum. Ermeni lobisi size baskı yaptı mı, yayınlamayın dedi mi? Bunun yanıtını açıkça verin" dedi.
Disney'in Atatürk filmi (Takvim.com.tr/Arşiv)
Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, "Hayır, baskı olmadı. Yayınlamayın da demediler" diye yanıt verdi. Sabah'tan Onur Şahanoğlu'nun komisyondan bildirdiği detaylara göre, CHP'li Özkan araya girerek, "ABD'nin açıklamasında öyle değil ama, orada baskıyı itiraf ediyorlar." dedi.
MHP'li Uysal da, "Oraya geldi baskı da, Türkiye'de bize bir şey demediler demek istiyor galiba." diyerek tepkisini sürdürdü. Cenk Soner, ısrarla sorulara açık yanıt vermeyince CHP'li Özkan, "100 yıllık tarihinizin kara lekesi bu." diye çıkıştı.