"Atatürk" dizisini yayından kaldıran Disney'den yarım ağız Ermeni lobisi itirafı: "Biz global bir firmayız"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı. Komisyonda Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner de sunum yaptı. Sunumun ardından ABD merkezli dijital platform Disney Plus 'un Cumhuriyet'in 100. yılı için çekmeye karar verdiği Atatürk dizisini Ermeni lobilerinin baskılarına boyun eğerek yayından kaldırması gündeme geldi. "ATATÜRK FİLMİNİ NEDEN KALDIRDINIZ?" MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "İyi niyetliyiz diyorsunuz, Atatürk filmini neden kaldırdınız?" diye sordu.

Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner (Sosyal medya)

Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Atatürk konusu bizim için de çok hassas bir konu. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu işi ortaya çıkaran, uluslararası bir şirkete onaylattık. Zor kısmını yaptık işin. Büyük bütçeli bir işti. Kamuya açıklamamızı yaptık aslında. Tek bir dizimiz değil, pek çok dizimizi kaldırdık. Dünyada da böyle oldu. Detaylı söyleyecek çok da bir şey yok. RTÜK'e yapılan açıklamaya bakarsanız çok net aslında."



ÖZETLEMEYİN AÇIKLAYIN

MHP'li Uysal, araya girerek, "RTÜK'e yaptığınız açıklamayı burada da yapın, kayıtlara geçsin." diye tepki gösterdi. Soner, "Özetleyeyim." diyerek cümleye girmek istedi. Başkan Yayman, uyarıda bulunarak, "Özetlemeyin açıklayın!" dedi.