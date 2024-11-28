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"Atatürk" dizisini yayından kaldıran Disney'den yarım ağız Ermeni lobisi itirafı: "Biz global bir firmayız"

ABD merkezli dijital platform Disney Plus'un Cumhuriyet'in 100. yılı için çekmeye karar verdiği "Atatürk" dizisini Ermeni lobilerinin baskılarına boyun eğerek yayımlamaması TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda gündeme geldi. Komisyonda bulunan Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner'e sert tepki gösteren üyeler, “İyi niyetliyiz diyorsunuz, Atatürk filmini neden kaldırdınız?” diyerek hesap sordu. Sorular karşısında kaçamak cevaplar veren Soner, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı diye bu projeyi hazırlamıştık. Biz yerel değil, global bir firmayız." Ermeni lobilerine boyun eğdiklerini ağzından kaçırdı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 13:40 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 13:40
Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney’den yarım ağız Ermeni lobisi itirafı: Biz global bir firmayız

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı.

Komisyonda Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner de sunum yaptı. Sunumun ardından ABD merkezli dijital platform Disney Plus'un Cumhuriyet'in 100. yılı için çekmeye karar verdiği Atatürk dizisini Ermeni lobilerinin baskılarına boyun eğerek yayından kaldırması gündeme geldi.

"ATATÜRK FİLMİNİ NEDEN KALDIRDINIZ?"

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "İyi niyetliyiz diyorsunuz, Atatürk filmini neden kaldırdınız?" diye sordu.

Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner (Sosyal medya)Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner (Sosyal medya)

Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Atatürk konusu bizim için de çok hassas bir konu. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu işi ortaya çıkaran, uluslararası bir şirkete onaylattık. Zor kısmını yaptık işin. Büyük bütçeli bir işti. Kamuya açıklamamızı yaptık aslında. Tek bir dizimiz değil, pek çok dizimizi kaldırdık. Dünyada da böyle oldu. Detaylı söyleyecek çok da bir şey yok. RTÜK'e yapılan açıklamaya bakarsanız çok net aslında."

ÖZETLEMEYİN AÇIKLAYIN

MHP'li Uysal, araya girerek, "RTÜK'e yaptığınız açıklamayı burada da yapın, kayıtlara geçsin." diye tepki gösterdi. Soner, "Özetleyeyim." diyerek cümleye girmek istedi. Başkan Yayman, uyarıda bulunarak, "Özetlemeyin açıklayın!" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu (AA)TBMM Dijital Mecralar Komisyonu (AA)

Disney Genel Müdürü top çevirmeye başlayınca, vekillerden tepki geldi.

MHP'li Uysal, "Hiçbir şey açıklamadınız, hiçbir şey anlamadık. Kim dedi size kaldırın, bunu açıklayın. Bizim kurucumuz, liderimiz bizim için önemli. Ne oluyor da kaldırıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

"Biz yerel değil, global bir firmayız." diyerek ABD'deki Ermeni lobilerine boyun diz çöktüklerini adeta ağzından kaçıran Soner, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı diye bu projeyi hazırlamıştık. Milyarlarca dolarlık birçok yayına girmedi. Ulusal kanal mecra olarak en fazla kitleye ulaşan mecra. Biz burada yayınladık. Sinemalarda yayınlamak için her türlü katkıyı yaptık. Sinemalarda gösterildi. Bu içerik yayınlandı." ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Disney'in Atatürk filmi (Takvim.com.tr/Arşiv)Disney'in Atatürk filmi (Takvim.com.tr/Arşiv)

ÜYELER TEPKİ GÖSTEDİ! ERMENİ LOBİSİNİN BASKISIYLA FİLME ÇEVİRDİLER

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Soner'e tepki göstererek, "Ermeni lobisi baskısı ile 2 bölümlük filme çevirdiler." diye araya girdi. MHP'li Uysal da, "Ben de onu söyletmek istiyorum da, söylemiyor. Tamam Cenk bey biz anladık." diyerek tepki gösterdi.

Tuncay Özkan, "İki tane Ermeni lobisine boyun eğdiniz. Korkunuzdan, cahilliğinizden kaldırdınız. Sonra başka şeyler yaparak durumu toparlamaya çalıştınız." sözleriyle tartışmayı sürdürdü.


SİZE ERMENİ LOBİSİ BASKI YAPTI MI, YAYINLAMAYIN DEDİ Mİ?

Başkan Yayman, "Cenk bey, siz böyle açıklamalar yaptıkça bu iş uzayacak. Açık açık soruyorum. Ermeni lobisi size baskı yaptı mı, yayınlamayın dedi mi? Bunun yanıtını açıkça verin" dedi.

Disney'in Atatürk filmi (Takvim.com.tr/Arşiv)Disney'in Atatürk filmi (Takvim.com.tr/Arşiv)

Disney Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, "Hayır, baskı olmadı. Yayınlamayın da demediler" diye yanıt verdi. Sabah'tan Onur Şahanoğlu'nun komisyondan bildirdiği detaylara göre, CHP'li Özkan araya girerek, "ABD'nin açıklamasında öyle değil ama, orada baskıyı itiraf ediyorlar." dedi.

MHP'li Uysal da, "Oraya geldi baskı da, Türkiye'de bize bir şey demediler demek istiyor galiba." diyerek tepkisini sürdürdü. Cenk Soner, ısrarla sorulara açık yanıt vermeyince CHP'li Özkan, "100 yıllık tarihinizin kara lekesi bu." diye çıkıştı.

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