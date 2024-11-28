CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 9. gün! İki isimden yönetim itirafı: Oksijen vardı ama yok gibi yaz dedi

"YÖNETİCİNİN KARARINI PAYLAŞTIM"

Molla'nın ardından 14. tutuksuz sanık Bağcılar Şafak Hastanesi Müdürü Mustafa Kazan savunma yaptı.

Kendisinin istifa ederek şehir dışına taşındığını belirten Kazan, iddianamede işletme Müdür Yardımcısı olarak geçtiğini belirtti, Kazan, "Kesinlikle imza yetkim yoktur. Tıbbi süreçlere yetkim bulunmamaktadır." dedi.

Hakkındaki iddiaları reddederek; "Böyle bir örgütü gözaltına alınınca öğrendim. Hiç kimseyi tanımıyorum, telefon görüşmem yok. Para alışverişim de bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sanık Bağcılar Şafak Hastanesi Müdürü Mustafa Kazan'ın savunmasında öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Sadece telefon görüşmelerimin olduğu Gıyasettin Mert Özdemir var. Hasta getirmesi karşılığında para ödeyeceğimize dair görüşmem var. Ben yönetimin kararını paylaştım. Yöneticimiz Cem Öztürk ticaret amaçlı böyle bir karar almıştı.

Bir konuşmamızda hasta başı 10 bin TL olarak konuşuyoruz, diğerinde 50 bin fix, hasta başı bin TL gibi konuşuyoruz. Ama olumlu dönmüyor.

Ben Mert'in kendisine ödeme yapmadım, hastanenin muhasebesinden yapıldı."