Avrupa’dan sonra Türkiye de düğmeye bastı! 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi planlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital tehlikelere karşı harekete geçti. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışma düzenledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'de 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu belirtti. Avusturalya'da ise 16 yaş altı çocuklarla sınırlayıcı düzenlemenin yasalaştırılma aşamasına geldiğini kaydetti.

AKILLI TELEFONLAR DA...

Gün, "13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamalarına girmesini engellemek üzere bir önerimiz olacak" dedi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai ise TBMM ile 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sanır getirme yönünde ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.