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Avrupa’dan sonra Türkiye de düğmeye bastı! 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi planlanıyor

ABD, Avustralya ve Avrupa’dan sonra Türkiye de düğmeye bastı. Aile Bakanlığı, çocukları dijital tehlikelere karşı korumak için çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi planlanıyor...

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Avrupa’dan sonra Türkiye de düğmeye bastı! 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirilmesi planlanıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dijital tehlikelere karşı harekete geçti. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışma düzenledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, ABD'de 13 yaş yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasak olduğunu belirtti. Avusturalya'da ise 16 yaş altı çocuklarla sınırlayıcı düzenlemenin yasalaştırılma aşamasına geldiğini kaydetti.

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Gün, "13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamalarına girmesini engellemek üzere bir önerimiz olacak" dedi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai ise TBMM ile 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sanır getirme yönünde ortak çalışma yürüttüklerini açıkladı.

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