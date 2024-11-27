MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed (Takvim.com.tr/Arşiv)

İSTİHABARAT YAPILANMASININ SORUMLUSU

MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, Sadiye Muhammed Ahmed'in PKK/KCK'nın Sincar'daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed (Takvim.com.tr/Arşiv)

HER HAREKETİ ANLIK OLARAK TAKİP EDİLDİ

Ahmed'in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed (Takvim.com.tr/Arşiv)



MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİĞİ AHMED'İ SİNCAR'DA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Hevi kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.