MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.
İSTİHABARAT YAPILANMASININ SORUMLUSU
MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, Sadiye Muhammed Ahmed'in PKK/KCK'nın Sincar'daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.
HER HAREKETİ ANLIK OLARAK TAKİP EDİLDİ
Ahmed'in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi.
MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİĞİ AHMED'İ SİNCAR'DA ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Hevi kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.