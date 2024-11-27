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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! MİT, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak’ın Sincar kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:13 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:26
MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed (Takvim.com.tr/Arşiv)Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed (Takvim.com.tr/Arşiv)

İSTİHABARAT YAPILANMASININ SORUMLUSU
MİT'in istihbari çalışmaları neticesinde, Sadiye Muhammed Ahmed'in PKK/KCK'nın Sincar'daki istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed (Takvim.com.tr/Arşiv)Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed (Takvim.com.tr/Arşiv)

HER HAREKETİ ANLIK OLARAK TAKİP EDİLDİ
Ahmed'in bulunduğu noktanın belirlenmesi üzerine teröristin her hareketi anlık takip edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed (Takvim.com.tr/Arşiv)Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sadiye Muhammed Ahmed (Takvim.com.tr/Arşiv)


MİT ADIM ADIM TAKİP ETTİĞİ AHMED'İ SİNCAR'DA ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Faaliyetleri MİT tarafından deşifre edilen Hevi kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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