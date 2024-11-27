Sultangazi’de İSKİ aracı elektrik kablolarını kopardı! Bir anda meydana gelen patlama sonrası kesintiler yaşandı

Güngören'deki yol çökmesi (İHA)



Yolun biran önce yapılmasını isteyen esnaf Tayfur Durutürk, "Yolun altı boşalmış. Yol çökmesi oldu. Dün gelen oldu ama şuanda bir faaliyet yok. Herhangi bir şey yapılmadı, sadece kontrol edip gittiler. Kanalizasyondan su göçmesi olmuş. Yolun altı boşaldığı için tünel gibi olmuş içi. Komple açılıp su kaçağı yapılınca toprakla dolduracaklar diye düşünüyoruz. Biran önce yapılmasını istiyoruz. Mağdur olduk. İş yerlerine araç giriş çıkışı yasak. Biran önce yapılırsa memnun olacağız" dedi.

Bugün de Sultangazi'de altyapı çalışması yapan İSKİ'ye ait iş makinesi, yer altındaki elektrik hattını kopardı.