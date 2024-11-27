Sultangazi’de İSKİ aracı elektrik kablolarını kopardı! Bir anda meydana gelen patlama sonrası kesintiler yaşandı

CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ vukuatlarına her gün bir yenisini ekliyor.
CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ vukuatlarına her gün bir yenisini ekliyor.
Dün Güngören'de İSKİ çalışması yüzünden yol çökmüş, kamyonlar çukura düşmüştü.
YOL HALA TRAFİĞE KAPALI
Yaşanan çökme sonrasında bölgede güvenlik önlemi alınıp, cadde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Bugün ise yolda herhangi bir çalışma yapılmadığı ve bir çukurun üzerine sadece kum döküldüğü görüldü. Cadde üzerinde iş yerleri bulunan esnaflar ise mağdur olduklarını dile getirdi.
Yolun biran önce yapılmasını isteyen esnaf Tayfur Durutürk, "Yolun altı boşalmış. Yol çökmesi oldu. Dün gelen oldu ama şuanda bir faaliyet yok. Herhangi bir şey yapılmadı, sadece kontrol edip gittiler. Kanalizasyondan su göçmesi olmuş. Yolun altı boşaldığı için tünel gibi olmuş içi. Komple açılıp su kaçağı yapılınca toprakla dolduracaklar diye düşünüyoruz. Biran önce yapılmasını istiyoruz. Mağdur olduk. İş yerlerine araç giriş çıkışı yasak. Biran önce yapılırsa memnun olacağız" dedi.
Bugün de Sultangazi'de altyapı çalışması yapan İSKİ'ye ait iş makinesi, yer altındaki elektrik hattını kopardı.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLDU
Zarar gören elektrik kabloları yanmaya başladı. Patlamaların yaşandığı olay sonrası bölgede uzun süre elektrik kesintisi oldu.
Bu sırada yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine enerji dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin kopan kablolarla ilgili yürüttüğü onarım çalışmaları sürüyor.