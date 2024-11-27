CANLI | Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerin de yakından takip ettiği üzere dünya yeni ve köklü bir değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Aynı şekilde bölgemiz kuzeyiyle ve güneyiyle savaşların, çatışmaların, katliamların, zulümlerin girdabında adeta cayır cayır yanıyor. İşte böyle bir iklimde Cumhur İttifakı olarak tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Türkiye'nin hem siyasi ve ekonomik istikrarını korumanın, hem sosyal barışını tahkim etmenin, hem de hedeflerimize doğru yürüyüşümüzün mücadelesini veriyoruz.

Esasen karşımızdaki bu tablo sadece AK Parti ile Cumhur İttifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemlidir. Siyaset yelpazesinin neresinde olursa olsun kendini bu ülkeye, bu millete karşı mesul hisseden herkesin bu mücadeleye destek vermesi, katkı sunması en azından yıkıcı muhalefetten kaçınması gerekir. Söz konusu vatan, millet ve devletse gerisi sadece birer teferruattır. Dünyanın pek çok yerinde milli meselelerde iktidar muhalefet ayrımı olmadan ortak bir duruş sergilendiği hepimizin malumudur. Şahsen biz de yarım asıra yaklaşan siyasi hayatımızın tamamında bunu savunduk. Ayıran değil, birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, ortak değerler etrafında toplumun tüm kesimlerini buluşturmaya çalışan tarzı siyasetle ülkemize hizmet etmenin gayretinde olduk.



Türkiye, küresel siyasetin kutup başlarından biri olma rolünü günden güne güçlendirmektedir.

İSRAİL VE LÜBNAN ARASINDA ATEŞKES

İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Sahada sükunetin muhafazası noktasında tüm tarafların, bilhassa da İsrail'in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz.



Gazze'de de kalıcı ateşkes için her türlü katkıya hazırız.

Millete mahcup olmamak için düş ile çalıştık. Önümüze çıkan engellerin üstüne üstüne yürüdük. Çıkarcılara rağmen Türkiye'ye en başarılı yılları yaşattık. Bugün de bu hastalıklı yapının yeni hezeyanları ile uğraşıyoruz. Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar. CHP'nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar hakaretler bunun en son örneğidir.

KILIÇDAROĞLU'NUN HAKARETLERİ

Karşımıza çıktığı tüm seçimleri kaybeden bu zat şaibeli kurultayla devrilen bir siyasetçi eskisi. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Karanlık ittifaklar peşinde koşarken gündeme gelme yolunu bize sataşma yolunda görüyor. Bunu da FETÖ'nün eline tutuşturduğu malzemeler ile yapmaya kalkıyor. 17-25 Aralık'ta Milli iradeyi savunurken koşa koşa nasıl FETÖ'cülere desteğe gittiğini hatırlıyoruz. Montaj olduğunu ikrar ettiği kastlere partisinin kürsüsünü açtığını unutmadık. darbecileri bozguna uğratınca zoraki olarak İstanbul'daki mitinge gelip sonra fabrika ayarlarına dönüp FETÖ'nün borozanını çaldı. ABD'de hamburgercide ne yaptığını o gün bugündür açıklayamadı. Tüm Türkiye'ye reklamını yaptığı arkadaşı vardı, o da buna bay bay dedi. Türkiye'ye getirmekten bahsettiği paraları İstanbul'da bir ofiste deste deste kule yapılırken gördük.

Bu zatın Türkiye'yi yönetmeye talip olduğu arkadaşlarının ithamları karaktersizliktir. Yedikleri tokatların hıncı bu zatın gözünü kör etmiştir. Siyasi rekabet başka siyasette kan davası gütmek başkadır. Kasetle koltuğa geldiğinden beri siyasetin etiğini bir türlü kavrayamadı.



Bugün bakınca seçimlerde ülkemizin nasıl bir varta atlattığını görüyoruz. İnsanımız başına geleceklerini görerek bu zata ve altılı masa denen derme çatma yapıa ülkesinin ve evlatlarının geleceğini emanet etmedi. Bunun için milletimize ne kadar teşekkür etsek az. Şimdi de partisinin attığı çukurdan kurtulmak için bize sataşıyor. Sana bu kapıdan ekmek yok. Git yaptığın densizliklerin hesabını yargıya ver. Muhatabın biz değil yargı.

CHP'NİN KREŞ YALANI

Yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalırı yok. Anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşlerde verilemeyeceğini hatırlatan yazı gönderiyor. Bu ikazın gerisinde CHP'nin anayasa mahkemesine götürdüğü düzenleme bulunuyor. Öğrenci bursları gibi kendisinin müsebbibi olduğu konuda istismar siyasetine sarılıyor. Cehalet ile ukalalık bir araya gelince çekilmez hal alıyor. CHP ve kimi başkanların sergilediği tablo tam olarak budur. Anaokulu kreş ayrımını bile bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar ama engelleniyoruz naraları atmada pek mahirler. Okusalar da yalan alışkanlığından kurtulamıyorlar. Türkiye bir kanun nizam devletidir. Kreş anaokulu açma şartları bellidir. Kimse ben kuralları takmıyorum diyemez. Siyasi fırsatçılık adına çocukların arkasına saklanacak kadar korkak ve çaresizlik içindeler.



KORSAN YEMİN EDEN TEĞMENLER

Mezuniyet töreninde sergiledikleri disiplinsizlik nedeniyle soruşturulan teğmenlerle ilgili de aynı durumla karşı karşıyayız. Bunları disiplinsizlikle ilgili yanlışı varsa bu da disiplin kurulunun huzurumuza getirdiği neticedir. Bunlar bize hakaret ettiği için yargılanıp cezaevine giren kişi için de yaygara kopardılar. Protokole oturtacak kadar şuurlarını kaybettiler. Millete hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi CHP'dir. Disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili bodoslama tavır içine girdiler. Disiplin her yerde lazım ama söz konusu TSK olunca hayati öneme sahiptir.





Yakın bir zamanda komutanlarından değil Pensilvanya'dan emir alan asker elbisesi giymiş militanların ülkeyi nasıl bir felakete eşiğine getirdiğini hep birlikte yaşayıp gördük. Komutanların emirlerine uymayan teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir.



Türkiye pek çok darbe ve cunda girişimini yaşadı. Post modern muhtıra ayıbına maruz kaldı. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir. CHP her zaman olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Ordumuzun yıpratılmasına provoke dilmesine de eyvallah demeyiz. Bu ordu bir partinin değil milletin ordudur. Peygamber ocağıdır bu ordu. Cenk meydanlarını coşturan, ölürsem şehit kalırsam gazi diyen kahramanların ordusudur.



Kahraman ordumuz vesayet heveslilerden, FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe terörle mücadeleyi daha etkin hale getirmeye başlamıştır.