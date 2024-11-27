Özel hastanelerde sistem değişiyor! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı: Mevzuatı tamamen yeniliyoruz | Yenidoğan çetesi mesajı

Memişoğlu , "Biz sizleri sağlıkçı olarak kabul ediyoruz. Biz, sağlık muhabirlerini sağlık ordusunun bir neferi olarak görüyoruz ve esasında sağlık okuryazarlığını, sağlığın toplumsal olarak gelişimini, aynı zamanda bu konudaki sağlığın bilgilerini sizler vasıtasıyla bütün toplum öğreniyor. Emeğiniz çok büyük." diye konuştu.

Toplumun sağlık okuryazarlığı oranının artırılmasında medya mensuplarının üstlendiği görevin çok önemli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, sağlık muhabirlerini de sağlıkçıların bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi (Fotoğraf: AA)

Medya mensuplarına teşekkür eden Memişoğlu, "Sahada olan sizlersiniz. Sizin yaptığınız haberler çok kişiyi etkiliyor. Öyle olunca da hem toplumun sağlığının gelişimini hem de bizim daha da gelişimimizi sağlıyorsunuz. Hepimiz bu millete, topluma hizmet eden insanlarız. Amacımız daha iyi sağlık sistemi kurmak, daha iyi bir ülke oluşturmak. Onun için de elimizden geleni yapıyoruz."ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde sağlık muhabiriyle her zaman iletişime açık olduklarını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı olarak da aynı açık ve şeffaf iletişimi kurmak istediklerinin altını çizen Memişoğlu, "Maalesef bazen dezenformasyon oluyor, yanlış algılar oluyor. İyi bir iletişim, iyi bir haberleşme yolu kurmak kesinlikle bizim için değerli. Sizler bizim için değerlisiniz. Biz sizi medyadaki sağlık elçileri olarak görüyoruz. Onun için her konuda her zaman iletişim halinde olmayı isteriz." değerlendirmesini yaptı.