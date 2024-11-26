Bakan Fidan'dan Netanyahu mesajı: "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez. Adalet yerini bulmazsa, bu Orta Doğu'da barış şansını engelleyen kuşaklar arası kırılmalara yol açar" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda konuşuyor.
Bakan Fidan, "İnsanlığa karşı işlenen suçlar cezasızlıkla ödüllendirilemez, adalet yerini bulmazsa bu Orta Doğu'da barış şansını engelleyecek kuşaklar arası kırılmalara yol açacak" dedi.
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