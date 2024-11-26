Bitlis merkezde sabah saatlerinde meydana gelen deprem, bölge halkını endişelendirdi. AFAD'ın son dakika olarak duyurduğu depremler, saat 05.50 ve 05.56'da kaydedildi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
Bitlis merkezde sabah saatlerinde meydana gelen deprem, bölge halkını endişelendirdi. AFAD'ın son dakika olarak duyurduğu depremler, saat 05.50 ve 05.56'da kaydedildi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
BİTLİS PEŞ PEŞE SALLANDI!
Bitlis merkezde 27 Kasım sabahı 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İlk deprem saat 05.50'de, 8.71 kilometre derinlikte kaydedilirken, ikinci deprem saat 05.56'da, 10.53 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-11-27 05:56:43 38.28833 42.3475 10.53 MW 4.3 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 05:50:07 38.28083 42.35083 8.71 MW 4.3 Merkez (Bitlis)
2024-11-27 04:59:19 37.13972 36.67472 7.0 ML 1.6 Nurdağı (Gaziantep)
2024-11-27 04:58:26 40.77917 27.70222 11.99 ML 1.8 Marmara Denizi - [14.53 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 04:56:03 40.78667 27.71333 9.55 ML 1.8 Marmara Denizi - [15.59 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 04:50:07 40.785 27.70361 7.92 ML 2.6 Marmara Denizi - [15.18 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 04:50:05 39.18389 40.17361 6.9 ML 0.9 Yayladere (Bingöl)
2024-11-27 04:44:17 38.62667 39.68611 8.59 ML 1.6 Merkez (Elazığ)
2024-11-27 04:42:24 37.68444 35.9175 7.0 ML 1.7 Kozan (Adana)
2024-11-27 04:39:07 38.28472 42.36056 6.95 ML 2.2 Hizan (Bitlis)
2024-11-27 04:28:44 40.78972 27.66194 6.94 ML 1.1 Marmara Denizi - [15.21 km] Marmara (Balıkesir)
2024-11-27 04:27:57 39.9125 36.49972 8.85 ML 1.4 Yıldızeli (Sivas)
2024-11-27 04:25:35 40.07667 35.97111 6.35 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)
2024-11-27 04:19:32 38.25444 38.61583 10.69 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-11-27 04:09:19 38.96111 27.08361 10.04 ML 1.0 Bergama (İzmir)
2024-11-27 03:55:00 38.305 38.38667 6.78 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2024-11-27 03:44:43 37.96806 36.20139 6.64 ML 1.6 Saimbeyli (Adana)
2024-11-27 03:18:44 37.39917 36.3775 7.0 ML 1.0 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-11-27 02:35:14 38.13417 36.58778 6.98 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-11-27 02:34:52 37.55694 37.29944 7.01 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-27 02:32:16 37.55167 37.255 7.03 ML 0.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-11-27 01:57:18 38.11222 38.48778 7.55 ML 2.0 Sincik (Adıyaman)
2024-11-27 01:47:27 38.01889 37.6175 7.02 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-11-27 01:43:50 39.09528 29.72111 7.0 ML 1.0 Aslanapa (Kütahya)