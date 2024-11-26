İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

24 ARALIK'TA YARGILAMASI BAŞLAYACAK

Soruşturma genişletirken Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Ortaçı'ın 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan tensip zaptında Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.



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