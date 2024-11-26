PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme: Ev hapsi ve adli kontrol şartı kaldırıldı

Yasa dışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. Ünlü şarkıcı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Serdar Ortaç’ın ev hapsi ve adli kontrol kararı kaldırıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 19:21 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 19:21
Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme: Ev hapsi ve adli kontrol şartı kaldırıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahisle mücadelenin düğmesine basmıştı. İlk olarak aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilmişti. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

24 ARALIK'TA YARGILAMASI BAŞLAYACAK

Soruşturma genişletirken Serdar Ortaç hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Ortaçı'ın 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan tensip zaptında Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

DETAYLAR GELECEK...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 7. Din Şûrası’nda önemli açıklamalar: İslam varsa Türkiye vardır | RTÜK’e harekete geçin talimatı
DEM Parti Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu
Vakıf Katılım
ABD ve Lübnan basınından peş peşe ateşkes iddiası! İsrail kabinesi toplandı
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma | Tutuksuz sanıklar ifade verdi! Korkunç itiraf: İlaç düşüm yapıcam entübe edin
İmamoğlu’nun kreş yalanına kananlar bu skandalı görmedi! CHP’li İBB çocukları LGBT’li MAHUculara teslim etti
Ak Yatırım
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
Justin Trudeau’nun pedofili şebekesi! Seçimi kaybederse ömür boyu hapis yatacak
Sıla bebek davasında istenen cezalar belli oldu! Cani anne için 67 yıl... Suça sürüklenen çocuk detayı...
Google’ın keşfet cinliği! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uyardı: Üzerine gideceğiz
Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam
Ukrayna’da Trump paniği! Kiev ‘En kötü senaryo’ dedi: Kiev de emin değil Moskova da
MHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM gecikmeden görüşmeli | 3. Dünya Savaşı uyarısı | Özgür Özel’e ve HALK TV’ye sert tepki
Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık
SON DAKİKA