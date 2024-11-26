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Sıla bebek davasında istenen cezalar belli oldu! Cani anne için 67 yıl... "Suça sürüklenen çocuk" detayı...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili 5 şüpheli hakkında istenen cezalar belli oldu. Hazırlanan iki ayrı iddianamede "suça sürüklenen" bir çocuk hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, anne için de 67 yıl hapis cezası talep edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 17:22 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 17:22
Sıla bebek davasında istenen cezalar belli oldu! Cani anne için 67 yıl... Suça sürüklenen çocuk detayı...

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Tekirdağ'da uğradığı şiddet ve cinsel istismar nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek soruşturmasında 2 ayrı iddianame hazırlandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y (29), çocuklardan birinin babası olan komşu K.A. (32) ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. (57) hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar G.K. (14) ve K.A. (13) hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

CANİ ANNE İÇİN 67 YIL!
İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi.

Sıla bebek uğradığı cinsel istimar ve darp sonrası hayatını kaybetti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Sıla bebek uğradığı cinsel istimar ve darp sonrası hayatını kaybetti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, anne B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istendi.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUĞA" MÜEBBET HAPİS TALEBİ
Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

NELER OLMUŞTU?
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti.

Sıla bebeğin annesi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Sıla bebeğin annesi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

CİNSEL İSTİSMAR ADLİ TIP RAPORUNDA
Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Sıla bebek, bir ay tedavi altında tutulduğu Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

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