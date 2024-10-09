Sıla bebek son yolculuğuna uğurlandı

Cinsel istismar ve şiddete maruz bırakıldığı belirtilen 2 yaşındaki Sıla Y., bir aydır tedavi gördüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Cenaze teslim alınırken bebeğin 2 teyzesi gözyaşlarına boğuldu. Tabutun başına gelen bebeğin teyzesi tabuta sarılarak tabutu kucağına almak istedi. Teyze Aslı Tatar, "Onu hep taşıdım yine taşırım. Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum" diyerek gözyaşı döktü. Burada Sıla bebeğin teyzeleri tabuta sarılarak uzun süre ağladı. Cenazede fenalaşan bebeğin akrabalarını sağlık ekipleri sakinleştirdi.

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