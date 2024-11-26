SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

18 ilde terör örgütüne Gürz-26 operasyonu: 20 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-26" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:11 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:11
18 ilde terör örgütüne Gürz-26 operasyonu: 20 kişi tutuklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-26" operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını bildirdi.

'Gürz-26' operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi (takvim.com.tr | Arşiv)Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi (takvim.com.tr | Arşiv)

18 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıkları TEM şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi (takvim.com.tr | Arşiv)Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi (takvim.com.tr | Arşiv)

54 ŞÜPHELİDEN 20'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA