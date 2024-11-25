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MSB PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son dakika haberleri... MSB, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:16 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:56
MSB PKK’lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

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