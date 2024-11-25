Uyuşturucu sevkiyatı yapan gemi şehit Eren Bülbül’ün adıyla kamufle edilldi!

Türkiye'den un yükledikten sonra Latin Amerika'ya giden Singapore Sprit adlı gemi 2023 yılının Mart ayında rotasını İtalya'ya çevirdi. Gemi, Akdeniz'e girmek üzereyken Portekiz donanmasının dikkatini çekti. 4 gün aranan gemide zula tespit edilemedi. Ancak güvenlik kaynakları, gemide uyuşturucu bulunduğundan emindi. Beyaz zehirin ise daha önce Ocean Blue ve Plutus gemilerinde de tonlarca uyuşturucuları yakalanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli S.K. ve Y.D.'e ait olduğu öğrenildi.

Gemi Sicilya açıklarında 2 ton 300 kilo uyuşturucuyu denize boca etti. Ele geçirilen uyuşturucunun, İtalyan bir aileye teslim edilmek üzere Arnavut mafyasının verdiği öğrenildi. Uyuşturucun ele geçirilmesinin ardından S.K. ve ortağı olduğu iddia edilen ve bir süre önce ölen baron Urfi Çetinkaya'nın oğlu Rüstem Çetinkaya tutuklanarak hapse gönderildi. 2014'ten beri Singapore Sprit adıyla kullanılan gemi, olaydan 6 ay sonra Trabzon limanına çekildi. Adı, Eren Bülbül olarak değiştirildi. Beylikdüzü'nde General Cargo şirketine kayıtlı Panama Bandıralı gemi, şu anda Yemen'e gitti. Uyuşturucu gemisine şehit Eren Bülbül'ün adının verilmesi, büyük tepki çekti. Bunu duyan vatandaşlar, isim izninin iptal edilmesini istedi.