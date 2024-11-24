AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (DHA)



'DÜNYAYI ZOR GÜNLER BEKLİYOR'

Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendiren Çelik, "Yukarımızdaki savaştan Gazze'deki soykırıma kadar, dünyanın birçok yerinde sosyal dokuyu yok etmeye çalışan büyük bir belirsizlik var. Hangi ülkeye bakarsanız bakın, gerilimli açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dünyayı zor günler bekliyor. Bizim görevimiz gelecek nesilleri bu zor günlere hazırlamak ve korumaktır" dedi.

Çelik, AK Parti'nin seçimden seçime çalışan bir teşkilat olmadığını belirterek, "Her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız. Mahalle mahalle çalışarak bu şehrin siyasi geleceğinden sorumluyuz" ifadelerini kullandı.