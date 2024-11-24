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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur

AK Parti Seyhan 8'inci Olağan İlçe Kongresi'nde koşuan AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına yönelik, "Türkiye’nin gündeminde erken seçim söz konusu değildir" dedi.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 17:30 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 17:30
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’nin gündeminde erken seçim yoktur

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına yönelik, "Türkiye'nin gündeminde erken seçim söz konusu değildir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

Adana Arkeoloji Müzesi'nde AK Parti Seyhan 8'inci Olağan İlçe Kongresi düzenlendi. Kongreye, AK Parti Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Faruk Aytek, Sunay Karamık, İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan

Çelik, muhalefetin erken seçim çağrılarına değinerek, "Muhalefet seçimlerde sürekli yenilgi almasına rağmen kendi içlerindeki karışıklığı çözmek için her sıkıştığında erken seçimden bahsediyor. Türkiye'nin gündeminde erken seçim söz konusu değildir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA)

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Çelik, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü de kutlayarak, "Hayatımızın sanatkarı olan, rehberi ve ilham kaynağı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimiz başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Feke'de soğuk hava nedeniyle sınıfları ısıtmak için odun kıran öğretmenlerimize selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (DHA)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (DHA)

'DÜNYAYI ZOR GÜNLER BEKLİYOR'

Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendiren Çelik, "Yukarımızdaki savaştan Gazze'deki soykırıma kadar, dünyanın birçok yerinde sosyal dokuyu yok etmeye çalışan büyük bir belirsizlik var. Hangi ülkeye bakarsanız bakın, gerilimli açıklamalar gelmeye devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dünyayı zor günler bekliyor. Bizim görevimiz gelecek nesilleri bu zor günlere hazırlamak ve korumaktır" dedi.

Çelik, AK Parti'nin seçimden seçime çalışan bir teşkilat olmadığını belirterek, "Her gün seçim varmış gibi çalışan bir teşkilatız. Mahalle mahalle çalışarak bu şehrin siyasi geleceğinden sorumluyuz" ifadelerini kullandı.

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