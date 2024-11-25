SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içeren yayınlara ilişkin açıklama: Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceklerini açıkladı. Şahin, "Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:01 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 18:01
RTÜK Başkanı Şahin’den şiddet içeren yayınlara ilişkin açıklama: Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz." ifadelerini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ndeki konuşmasını hatırlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (AA)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin (AA)
Türkiye'deki dizi film sektörünün, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, milli ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Yayınlarda kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz. Şiddetin karşısında biz varız."

Başkan Erdoğandan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında önemli açıklamalar
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA