SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Başkan Erdoğan açıklaması: "Sabırsızlıkla bekliyorum"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulundu. NATO Genel Sekreteri Rutte, "Terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 15:04 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 15:04
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den Başkan Erdoğan açıklaması: Sabırsızlıkla bekliyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliklerine yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Rutte, göreve geldikten sonra Ankara'ya yapacağı ilk ziyareti değerlendirdi.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM
NATO Genel Sekreteri Rutte, "Terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz dahil olmak üzere, kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

70 YILI AŞKIN SÜREDİR GÜÇLÜ VE KARARLI BİR MÜTTEFİKTİR
Rutte, "Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir." ifadelerini kullandı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutte'nin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geleceği bildirilmişti.

Rutte'nin ayrıca, Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşeceği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesisleri ile Anıtkabir'i de ziyaret edeceği belirtilmişti.

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutteyi kabul edecekBaşkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutteyi kabul edecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında önemli açıklamalar
Millete kılıç çekmenin bedeli! TSK üzerindeki disiplinsizlik gölgesini kaldırma vakti | Kim bu vesayet özlemi çeken tehditkar binbaşı?
Türk Telekom
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve fondaşların kreşleri kapatıyorlar yalanı ifşa oldu! | Ahmet Necdet Sezer detayı
Siyonist medya Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Trump’a skandal çağrı: Türkiye’yi terör listesine al
Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi
EMEKLİYE %17.05 MEMURA %12.79 ZAM | Milyonların Ocak maaşına yeni hesaplama! Aylıklar ne kadar olacak?
İstanbul’da aile katliamında ölü sayısı 8’e yükseldi! 3 ceset daha bulundu
Medina elden kaçıyor! Yeni takımını duyurdular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi
Almanya’dan havalanan kargo uçağı Litvanya’da konutların üzerine düştü! Avrupa basını Rus sabotajı dedi
CANLI | Kar ve tipi sonrası karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı?
Galatasaray’a Tangocu golcü! Icardi’nin yeri doluyor
SON DAKİKA