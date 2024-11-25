Başkan Erdoğan’dan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yeni dava

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı Cumhurbaşkanına Hakaret davasında yaptığı savunmada kullandığı ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminden hemen sonra Başkan Erdoğan'ın "siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle" Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçtiğini anımsattı.

Aradan geçen 8 yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda "bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığını, aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğünü" ifade eden Aydın, "Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Aydın, Kılıçdaroğlu, hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını ve ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.