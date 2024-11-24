MSB duyurdu! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı , sosyal medya hesabı üzerinden Suriye 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

(takvim.com.tr | Arşiv)

"Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere geçit vermiyor, nefes aldırmıyor.

Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."