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MSB duyurdu! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 12:56 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 13:38
MSB duyurdu! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

(takvim.com.tr | Arşiv)(takvim.com.tr | Arşiv)

"Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere geçit vermiyor, nefes aldırmıyor.

Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

MSB duyurdu!

MSB sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)MSB sosyal medya paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"

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