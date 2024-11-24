MSB duyurdu! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere geçit vermiyor, nefes aldırmıyor.
Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
"Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!"