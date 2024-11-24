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Yenidoğan Çetesi'nin lideri Dr. Fırat Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı! Kendini aklamaya başkalarını suçlamaya çalıştı

Yenidoğan Çetesi'nin lideri Dr. Fırat Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı. Masum olduğunu anlattı. Başkalarını suçladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Yenidoğan Çetesi’nin lideri Dr. Fırat Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı! Kendini aklamaya başkalarını suçlamaya çalıştı

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'Yenidoğan Çetesi' başı doktor Fırat Sarı, dün saat: 11.00'de savunmasını yapmak için mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Sarı, "Her şeyi anlatmak istiyorum" diyerek söze başladı. İşte Sarı'nın savunmasından dikkat çeken satırlar: 17 yaşımda tıp fakültesine girdim. Üniversitede bir yürüyüşe katıldım, bu nedenle 4-5 yıl cezaevinde örgüt üyeliğinden yattım. O dönemlerde bütün insani değerlerimi kaybettim, bir hiç kaldım. Tıp fakültesini bitirdim. Reyap Hastanesi'nde işe başladım.

MİLLETVEKİLLERİ ARADI
Bir sürü tıp merkezi var. Bebek kötüyse oradan sevk hatta ben kendim bile götürürdüm. Orada da çok iyi çalışınca bana oradan iş teklifi geldi. İşletmeci olmam için. 112 dışında sevkleri tıp merkezlerinden aldık. 2023 Temmuz'da operasyon başlamıştı. Üstelik hastanın gideceği yere hasta yakını karar veremez. İstanbul'daki hastanelerin durumunu size şöyle özetleyeyim: Hor görülen sevk sistemi için beni milletvekilleri de arardı, herkes aradı. Çünkü yoğun bakımda yer yoktu.

BEBEK BAŞINA 750 LİRA
Sağlık Bakanlığı ekipleri buradaysa, bizden önce Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'daki ölüm oranlarını karşılaştırsınlar. Ben artacağını düşünüyorum. Dün Karakoç bebek hakkında konuşuldu. Deniyor ki bu bebeğin ölümünden Fırat Sarı ve İlker Gönen sorumlu. Ama hasta, doğduktan 1 saat sonra ölmüş. Gıyasettin'e (ambulans şoförü) bebek başıma 750 lira ödüyordum. İlker Gönen (doktor) ise maaşlı çalışanımdı. Bizim hastanede aldığımız para, para değil. Doktora ver, hemşireye ver, ambulans şoförüne ver, geriye bir şey kalmıyordu.

- MAHKEME BAŞKANI: Hasan Basri ve Doğukan İlker hakkında konuşuyorsun.
- SANIK: İlker çalıyor diye söylediler.
- MAHKEME BAŞKANI: Yoğun bakımda bebek düşmüş, 'kimseye haber vermeyin' demişsin.
- SANIK: Bebek kuvözden düşmüş, bir şeyi yoktu. Ailesine haber vermedik.
- MAHKEME BAŞKANI: 'Çek fişi' konuşmasına ne diyeceksiniz?
- FIRAT SARI: Kimsenin fiş çektiği falan yok. Siz buradan duyunca irite oluyorsunuz, haklısınız, ama bunlar muhabbet. Üstelik ben hastaları uzun uzun yatırmakla suçlanıyorum, neden öldüreyim?"
- MAHKEME BAŞKANI: Kaya bebeğin ölümü ile ilgili ne söyleyeceksiniz?
- FIRAT SARI: Bana Doğukan anlattı. Onun manipülasyonuna geldim. Fırat Sarı, tutuklu sanık hemşire Deniz Korkmaz'la ilgili de şunları söyledi: "Deniz (Korkmaz), gözünün önünde bir sürü bebeğin öldüğünü söylüyor. Öldüyse sen niye bizimle çalışmaya devam ettin?"
- ÜYE HAKİM: Siz biraz daha fazla ücret mi veriyorsunuz?
- FIRAT SARI: Evet, normal maaşlarına ek olarak hemşirelere para veriyoruz.
- ÜYE HAKİM: Sizin yönlendirdiğiniz hemşirelere ne ödüyorsunuz?
- FIRAT SARI: Ekstra ödeme yapıyorduk. Bu, motivasyon ücretiydi ve o rakam sabitti.
- DURUŞMA SAVCISI: Hasan Basri, 'Senin şoförüm. Herkes onun sözü senin sözünmüş gibi görüyor' diyor. Sağlıklı bebeklere ilaç verilerek yoğun bakıma alındı mı?
- FIRAT SARI: Asla. Onu bir hemşire yapmaz. İnsan yapmaz.
- DURUŞMA SAVCISI: 10 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyorsunuz. Size göre her şey doğru mu yapıldı?
- FIRAT SARI: Bazı bebeklere dair bilgim yok. İhmallerimiz olduğunu da düşünmüyorum.

CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarıdan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarıdan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı'dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!

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