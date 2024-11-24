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Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öenmli diplomatik görüşmelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, Mark Rutte'yi NATO Genel Sekreteri seçilmesinin ardından Türkiye'ye davet etmişti. Göreve bir ay önce başlayan Rutte yarın Türkiye'ye geliyor. Kritik görüşmede Ukrayna-Rusya savaşında potansiyel olarak Türkiye’nin arabuluculuk rolünün gündeme gelmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 13:53 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 14:07
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye’ye geliyor

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Trump ile görüştükten sonra yarın Türkiye'ye geliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek olan Rutte Türk savunma sanayi temsilcileriyle görüşecek ve TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek. Genel sekreterin Anıtkabir'e giderek çelenk bırakması da bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte ve Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)NATO Genel Sekreteri Rutte ve Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK TEKLİFİ Mİ?
Rutte'nin Ankara temaslarında Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün varlığı, Ukrayna-Rusya savaşında potansiyel olarak Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenmesi ve diğer ikili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte ve Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)NATO Genel Sekreteri Rutte ve Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

SONRAKİ DURAK YUNANİSTAN
Rutte, Türkiye ziyaretinden sonra salı günü de Yunanistan'a giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte (Takvim Foto Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte (Takvim Foto Arşiv)

TRUMP'I DA ZİYARET ETTİ
Cuma günü ABD'nin Florida eyaletine uçarak ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüşürken küresel krizlerin masaya yatırıldığı duyuruldu. NATO tarafından yapılan kısa yazılı açıklamada "İttifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik sorunlarını görüştüler" denirken Genel Sekreter Rutte'nin ayrıca Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Mike Waltz ve diğer ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle bir araya geldiği de belirtildi.

NATO Genel Sekreteri Rutte ve Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)NATO Genel Sekreteri Rutte ve Başkan Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

MARK RUTTE KİMDİR?
14 Şubat 1967'de başkent Lahey'de doğan Rutte, 7 çocuklu ailenin en küçük üyesi olarak dikkat çekiyor.

Gençliğinde piyanist olmayı hayal eden Rutte, üniversite yılları ve sonrasında, başında olduğu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) gençlik kollarına başkanlık etti.

Rutte, Leiden Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra 1992'de Unilever şirketine girdi. 2002'ye kadar burada çalışan Rutte, şirkette 10 yıl boyunca insan kaynakları alanında farklı görevler üstlendi.

Evli olmayan ve çocuğu bulunmayan Rutte, özel hayatından ve medeni durumundan memnun olduğunu belirtmişti.

NATO Genel Sekreteri Rutte (Takvim Foto Arşiv)NATO Genel Sekreteri Rutte (Takvim Foto Arşiv)

RUTTE İLK KABİNEYİ 2010'DA KURDU
Rutte, 2002-2004 döneminde Çalışma ve Sosyal İşler Devlet Bakanlığı, 2004-2006 döneminde Eğitim Kültür ve Bilimden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerini yürüttü.

2006'da Jan Peter Balkenende'den parti başkanlığı görevini devralan Rutte, 2010'a kadar bu görevi sürdürdü.

Haziran 2010 seçimlerinin ardından VVD ve Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) oluşan koalisyona liderlik yapan Rutte'nin Başbakanlık görevi 14 Ekim 2010'da başlamış oldu.

Azınlık hükümetine dışardan destek veren Özgürlük Partisinin (PVV) bu desteğini çekmesi sebebiyle 23 Nisan 2012'de düşen birinci Rutte hükümeti, 2012'deki seçimlere kadar sadece 18 ay görevde kalabildi.

Rutte, 12 Eylül 2012'deki seçimlerin ardından VVD ve İşçi Partisinden (PvdA) oluşan kabineye Başbakanlık yaptı. 26 Ekim 2017'ye kadar görevde kalan ikinci Rutte hükümeti, "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun süre görev yapan hükümet" olarak biliniyor.

Rutte'nin partisi 2017'deki seçimlerde oy kaybı yaşasa da VVD, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisinden (CU) oluşan dört partili koalisyon hükümetinin başına geçmeyi başardı.

Çocuk bakım yardımı skandalı sebebiyle 15 Ocak 2021'de istifa etmek zorunda kalan üçüncü Rutte hükümeti, yeni hükümet kurulana kadar 299 gün boyunca "geçici hükümet" sıfatıyla görev yaptı.

15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel seçimde 3'üncü Rutte hükümetini oluşturan partilerle 4'üncü Rutte hükümeti, 10 Ocak 2022'de kurulmuş oldu.

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