Başkan Erdoğan’dan Netanyahu hakkında tutuklama kararına ilk açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 4. Uluslararası STK Fuarı'na katıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de savaş suçu işledikleri gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararını desteklerini belirten Erdoğan, "Alınan cesur kararın sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası sisteme güvenini tazeleme adına önemli buluyoruz. Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere farklı bölgeleri istikrarsızlık girdabına sürüklüyor" açıklamasında bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



İnsanlığın neredeyse tüm hücreleriyle kan kaybettiği dönemden geçiyoruz. Dünya, zorlu bir sınamadan geçiyor. Filistin'de 14 aydır çocuklar, masumlar, mazlumlar, kadınlar ve yaşlılar acımasızca katlediliyor. Vahşetin gündeme gelmemesi için İsrail lehine bir karartma uygulanıyor. 50 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit düştü. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kuruluşunu görmeyi, Filistin'i yeniden özgürleştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Gazze'ye 86 bin ton insani yardım gönderdik. İsrail ile ticaretimizi süratle kestik.