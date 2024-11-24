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Bakan Yerlikaya'dan Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ve tüm öğretmenlerin anısına klip paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 7 yıl önce şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği kısımlar kullanılarak hazırlanan videoyu paylaştı. Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşım ile şehit öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 10:42 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 10:46
Bakan Yerlikaya’dan Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ve tüm öğretmenlerin anısına klip paylaştı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmen Günü münasebetiyle Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 7 yıl önce şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği bir video paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Aybüke Yalçın'ı andı


Paylaşımında, şehit müzik öğretmeni Yalçın ve tüm öğretmenlerin hatırası için hazırlanan videoya yer veren Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (takvim.com.tr | Arşiv)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (takvim.com.tr | Arşiv)

"Ömürlerini geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza ve gençlerimize adayan, ülkemizin dört bir yanına eğitim meşalesini taşıyan sevgili öğretmenlerimiz... Büyük ve güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bu uğurda Aybüke Yalçın gibi nice öğretmenimiz hainlerin hedefindeydi. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."

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