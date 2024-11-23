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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:



"Meteoroloji günler öncesinden uyarıları yaptı. Biz de en yoğun kullanılan karayollarında almamız gereken önlemleri arkadaşlarımızla beraber aldık, özellikle kar yağışına karşı. 1 Aralık kış lastiğinin takılmasıyla ilgili uyarımız olmuştu. Hava soğuduğu zaman takılması gerekir. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Sonrasında havayolu ile ilgili şu anda Antalya'da, Ankara'da, İstanbul'da bütün uçakları indiremeyebiliyoruz. Bazı iptaller var. Biz Bakanlık olarak almamız gereken önlemleri aldık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G'ye geçiş için tarih verdi | Dikkat çeken Google mesajı (AA)



DISCORD GİBİ PROGRAMLARLA SORUNLAR YAŞANMIŞTI, NE DURUMDAYIZ? Türkiye'de 58 milyon Instagram kullanıcısı var. Nüfusumuzun 75 milyonu sosyal medya kullanıcısı. Biz şunu söyledik ve yaptık da. Kurallara uymayanları bizim yaptırımlarımızla karşı karşıya bırakacağız dedik ve bıraktık da. GOOGLE İLE GÖRÜŞME YAPTINIZ MI? Görüştük, bu düzenleme Google Türkiye değil de global tarafından yapıldı. Google Türkiye temsilcilerinin bize ilettiği bu düzenlemeden bilgi sahibi olmadıkları. Biz ikinci defa sorduk, onlardan dönüş bekliyoruz. Ona göre belki adım atılabilir. Rekabet Kurumu ile iş birliği içerisinde bir adım atmamız söz konusu, oradan cevap bekliyoruz.