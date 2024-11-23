Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G'ye geçiş için tarih verdi | Dikkat çeken Google mesajı (AA)
5G İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
5G'yi Türkiye'de deneyimlemeye başladık. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 30 kuruma biz deneme izni verdik. Ne zaman sorusunun cevabı, zannediyorum ki bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde ihalesini yaparız ve 2026'nın hemen başında ilk sinyali alırız.
KALKINMA YOLU PROJESİ
İlkini Türkiye'de ikincisini Bağdat'ta yaptık. Irak, BAE, Katar ve biz. Biz neredeyiz? Doğu-Batı ekseninde kalkınma yolu koridoru Basra Körfezinden başlayıp Türkiye'de 1200 km karayolu ve demiryolu ve ülkemizden de 2092 km ile bizim Kapıkule'ye kadar giden, 3 tane denize inen güzergahı konuşuyoruz. Neredeyiz? Irak tarafındaki proje aşağı yukarı bitti diyebilirim.
MOTOSİKLET VE OTOBÜS KAZALARI HAKKINDA
Motosikletlerle ilgili ben ilk gündemimize geldiği zaman motosiklet dengesi daha nazik olan bir araç. Kaza sonucunda düşme sırasında eğer yolda bir oto korkuluk varsa, oto korkuluğun alt bölümü boştur ve düşey dikmeler vardır. Çarptığımız zaman ölümlere varan kazalar var. O genişliği kapatacak şekilde bir yatay eleman koyuyoruz. 150 kilometreyi geçtik. Hem mevcut yollarda hem yeni yaptığımız yollarda devam edeceğiz.
'KAMERAYI ZORUNLU HALE GETİRİYORUZ'
Otobüslerle ilgili sürücülerin takograflarını takip ediyoruz. Yaşanan kazalar, güvenlikle ilgili problemlerden dolayı İçişleri Bakanlığı ile konuşuyoruz. Taksilere, dolmuşlara otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. 4 saatten fazla araç kullanamaz mola vermesi lazım. Kamerayı koyacağız yüz tanıma olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G'ye geçiş için tarih verdi | Dikkat çeken Google mesajı (AA)
NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Önümüzdeki yılın ilk aylarında. Binlerce kamerayı konuşuyoruz. Bunların sertifika edilmesi gerektiğini, orada da darboğaz oluşturmama adına önümüzdeki yılın ilk aylarında yapmış olacağız.
YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNDE SON DURUM NE?
2002'den bu tarafa yaklaşık 1500-1600 km yap-işlet-devret otoyol yaptık. İstanbul Havalimanı da bunlardan biri. Esenboğa'nın genişletilmesi de onlardan bir tanesi. Bunların Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve devamındaki 140 km otoyolu 2028 yılında devralıyoruz. Kuzey Marmara'nın tamamını 2029 ve 2030'da devralıyoruz. Devraldığımızda biz iki şey yapabiliriz. Yeniden onun işletmesinin ihale edilmesi, onun Karayolları tarafından işletilmesinin yapılması. Muhtemelen bunların tekrar işletilmesini düşünüyoruz.
YENİ KARAYOLU RPOJELERİ VAR MI?
Ankara'nın doğusunda 41 ilimizi bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale-Delice, Yozgat'la Çorum ayrımıdır Delice. Sözleşmesini yaptık, şu anda sahada fiili olarak başladık.
YENİ OTOYOL GELİYOR! 3 SAATLİK YOL 50 DAKİKAYA DÜŞECEK
Antalya- Alanya projesi 119-120 km ihalesini yaptık, sözleşmesini yaptık kredi görüşmeleri devam ediyor. Ona da muhtemelen 2025'in ilk aylarında başlamış oluruz. Normalde 3 saatte gidiliyor, yasal hız sınırlarıyla süre 50 dakikaya inecek.
Bir de İstanbul'da Başakşehir Nakkaş arasında Kuzey Marmara otoyoluna bağlanacak olan bölümümüz var. 45 km, onu muhtemelen 2026'da bitiririz.