Sağlık Bakanı Memişoğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu! "Soruşturmayı biz başlattık"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, A Haber canlı yayınına katıldı. "Biz bu işin peşinden koşmasak, uğraşmasak kimse duymamış olurdu. Adli soruşturmayı biz başlattık. Bu çeteyi yakalattığım için ortaya çıkardığım için istifamı istiyorlar herhalde" diyen Memişoğlu, bebeklerin öldürüldüğünü 28 Haziran 2024'te öğrendiklerini belirtti. Başkan Erdoğan'ın "Gereğini yapın" talimatını verdiğini söyleyen Memişoğlu, "Bize gelen bilirkişi raporlarının ardından 10 hastaneyi kapattık. Çürük elmaları temizleyeceğiz" dedi.

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