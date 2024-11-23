SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sağlık Bakanı Memişoğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu! "Soruşturmayı biz başlattık"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Çetenin nasıl çökertildiğine ilişkin süreci anlatan Bakan Memişoğlu, "Biz bu işin peşinden koşmasak, uğraşmasak kimse duymamış olurdu. Adli soruşturmayı biz başlattık. Bu çeteyi yakalattığım için ortaya çıkardığım için istifamı istiyorlar herhalde" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Sağlık Bakanı Memişoğlu A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu! Soruşturmayı biz başlattık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, A Haber canlı yayınına katıldı. "Biz bu işin peşinden koşmasak, uğraşmasak kimse duymamış olurdu. Adli soruşturmayı biz başlattık. Bu çeteyi yakalattığım için ortaya çıkardığım için istifamı istiyorlar herhalde" diyen Memişoğlu, bebeklerin öldürüldüğünü 28 Haziran 2024'te öğrendiklerini belirtti. Başkan Erdoğan'ın "Gereğini yapın" talimatını verdiğini söyleyen Memişoğlu, "Bize gelen bilirkişi raporlarının ardından 10 hastaneyi kapattık. Çürük elmaları temizleyeceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fıra Sarı’da!
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye asgari ücret farkı: Zam oranı yüzde kaç olacak?
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Talisca ile her konuda anlaşmaya varıldı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü ilk soruda joker kullandı
MİT’in 100 Yıllık albümünde Trablusgarp direnişi: Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşa’ya kadar kimler yok ki!
Dries Mertens’ten parmak ısırtan performans! İstatistikleri alt üst etti
CANLI | Ukrayna’da Rus füzesi alarmı: Meclis oturumu iptal edildi! İngiltere’den Bu gece hazırız mesajı | Putin ’Devam’ dedi
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanya’da olması tesadüf mü?
İşte Yenidoğan çetesi gerçekleri: Süreç nasıl başladı? Yalanları çürüten telefon kayıtları!
Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti
SON DAKİKA