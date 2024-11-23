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Meclis'ten geçti: Yetkisiz çakar kullananlara ve ruhsatsız silah bulunduranlara ceza yağacak!

TBMM Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Meclis’ten geçti: Yetkisiz çakar kullananlara ve ruhsatsız silah bulunduranlara ceza yağacak!

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TBMM Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı. Yasayla birlikte ateşli silahların bazı parçalarını ülkeye sokanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek. Öte yandan yeterli şüphe varsa bekçilere kişiyi elle kontrol edebilme yetkisi verildi.

Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!
Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!

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