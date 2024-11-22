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Türkiye’den Kerkük uyarısı: Irak Türkmenlerinin yanındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kerkük'teki nüfus sayımı sürecine dair önemli açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin Irak Türkmenlerinin haklarını koruma kararlılığını yineledi. Keçeli, Kerkük'teki nüfus hareketliliği ve IKBY'nin Kürt nüfusunun bölgeye yönelmesiyle ilgili endişeleri dile getirerek, Türkmenlerin huzur ve güvenliğinin Türkiye'nin önceliği olduğunu vurguladı.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 23:23 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 23:23
Türkiye’den Kerkük uyarısı: Irak Türkmenlerinin yanındayız

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ta uzun yıllar sonra gerçekleştirilen nüfus sayımı sürecinde Kerkük'teki nüfus hareketliliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Keçeli, Türkiye'nin Irak Türkmenlerinin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını vurgulayarak, Kerkük'te yoğun nüfusa sahip Türkmen soydaşların huzur ve güvenliğinin, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkilerde temel bir öncelik olduğunu ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürtlerin Kerkük'e yoğun şekilde yöneldiğine dair kamuoyunda yer alan gelişmelerin de dikkatle takip edildiğini belirten Keçeli, Türkiye'nin bu süreçte Türkmenlerin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli (Fotoğraf: AA)Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli (Fotoğraf: AA)

YOĞUN NÜFUS HAREKETLİLİĞİ ENDİŞELERE YOL AÇTI

Keçeli, Kerkük'te yapılan nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamasına rağmen, yoğun nüfus hareketliliğinin Iraklı Türkmen ve Arap kesimlerinde haklı endişelere yol açtığını belirtti. Bu durumun, aslında Kerküklü olmayan grupların oldubittiyle nüfusa dahil edilmesine neden olabileceğini söyleyen Keçeli, bunun ileride yapılacak seçimlere de doğrudan etki edeceğine dikkat çekti.

Sözcü Keçeli, şunları kaydetti:

"Irak yetkili makamlarının, son yüzyıldır sayısız katliam ve zulme maruz kalmış Türkmen soydaşlarımızın, nüfus sayımı kapsamında yaşanan bu son gelişmeler nedeniyle bir kez daha mağdur edilmesine müsaade etmemesini bekliyoruz. Kerkük'teki temel beklenti ve hassasiyetimiz, vilayette tarih boyunca oluşan demografik yapıyla oynanmaması ve Kerkük halkının, vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir."

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