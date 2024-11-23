Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.
Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçların ve makaslayan TIR'ların yol kenarına alınmasıyla trafik açılmaya başladı.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede araç yoğunluğu erimeye başladı. Trafiğin ilerlemediği anlarda ise vatandaşların otoyolun ortasına ateş yaktığı görüldü.
Bolu kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. (AA)
5 METREYİ GEÇTİ
Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, yağış etkisini sürdürüyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
D-100 kara yolunun Düzce kesimi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini artırdı.
Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda dikkatli ve yavaş ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.
Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. (AA)
Karayolları, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.
KARABÜK'TE KAR ETKİLİ OLDU
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolunun Kemikli rampaları, Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek bölgeleri beyaza büründü. Karabük-Ankara karayolu kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı.
Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında akşam üzeri kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırırken, Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma tuzlama çalışması başlattı.
Ovacık ilçesi karayolunda da kar yağışı etkili olurken, bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler yolda kar küreme ve temizleme çalışması başlatırken, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde de akşam saatlerinde kar yağışı başladı.