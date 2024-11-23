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Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.



Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçların ve makaslayan TIR'ların yol kenarına alınmasıyla trafik açılmaya başladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede araç yoğunluğu erimeye başladı. Trafiğin ilerlemediği anlarda ise vatandaşların otoyolun ortasına ateş yaktığı görüldü.





Bolu kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu otoyolunda kar trafiği durdurdu!

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. (AA) 5 METREYİ GEÇTİ

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, yağış etkisini sürdürüyor. GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

D-100 kara yolunun Düzce kesimi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda kar yağışı etkisini artırdı.



Sürücüler, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahlarda dikkatli ve yavaş ilerledi.



Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.