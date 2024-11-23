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Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza | Milli Yol Partili isim hayatını kaybetti! Çok sayıda kişi yaralandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Şanlıurfa'daki programı sonrasında konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2'si koruma polisi 6 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 00:53 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 00:59
Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza | Milli Yol Partili isim hayatını kaybetti! Çok sayıda kişi yaralandı

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Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı'nda meydana geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kentteki temaslarını tamamladıktan sonra GAP Havalimanı'na hareket ettiği sırada konvoyda bulunan, AK Parti İl Başkanlığı'na ait Serdar Çoban'ın kullandığı 34 DJP 778 plakalı otomobil, İbrahim Halil Altun'un kullandığı 63 AAE 452 plakalı araca yandan çarptı.

Şanlıurfa'da feci kaza: Milli Yol Partisi İl Başkanı hayatını kaybetti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara öldü. (DHA)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın konvoyunda meydana gelen trafik kazasında, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara öldü. (DHA)

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği'nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay, sürücü Serdar Çoban, diğer araçta bulunan İbrahim Halil Altun, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada 2 koruma polisinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. (DHA)Kazada 2 koruma polisinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. (DHA)

Yaralılardan durumu ağır olan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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