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İstanbul'da terör örgütlerine darbe: Yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı. M.E'nin DEAŞ bünyesinde "mukatil" (sözde savaşçı) olarak faaliyet gösterdiği ve örgüt propagandası yaptığı tespit edildi. Diğer 6 şüpheli sınır dışı edilecek.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 23:31 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 23:37
İstanbul’da terör örgütlerine darbe: Yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

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İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların İstanbul'da eylem hazırlığında olabilecekleri tespit edildi (Fotoğraf: AA)Zanlıların İstanbul'da eylem hazırlığında olabilecekleri tespit edildi (Fotoğraf: AA)

RADARA YAKALANDILAR

Gözaltına alınan zanlıların, çatışma bölgelerinde örgütlere destek veren kişilerle irtibatlı oldukları ve İstanbul'da eylem hazırlığında olabilecekleri tespit edildi. Şüphelilerden M.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

SÖZDE SAVAŞÇI KADROSUNDA YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

M.E'nin DEAŞ bünyesinde "mukatil" (sözde savaşçı) olarak görev yaptığı, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı ve dijital materyallerinde örgüte ait video ve fotoğraflar bulunduğu belirlendi.

Diğer 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

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