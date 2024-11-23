İstanbul’da terör örgütlerine darbe: Yakalanan 7 şüpheliden biri tutuklandı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ, HTŞ, FEC ve ENC ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 7 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların İstanbul'da eylem hazırlığında olabilecekleri tespit edildi (Fotoğraf: AA)

RADARA YAKALANDILAR

Gözaltına alınan zanlıların, çatışma bölgelerinde örgütlere destek veren kişilerle irtibatlı oldukları ve İstanbul'da eylem hazırlığında olabilecekleri tespit edildi. Şüphelilerden M.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SÖZDE SAVAŞÇI KADROSUNDA YER ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

M.E'nin DEAŞ bünyesinde "mukatil" (sözde savaşçı) olarak görev yaptığı, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı ve dijital materyallerinde örgüte ait video ve fotoğraflar bulunduğu belirlendi.

Diğer 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.