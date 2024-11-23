2024 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA | 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Atama sonucu ekranı...

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan tercihlerin sonuçları adaylar arasında merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru süreci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tamamlandı. Adaylar, aynı il veya farklı illerdeki okulları tercih ederken, öncelik sırasına göre seçimler yaptı. Şimdi ise gözler 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Peki, atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, atama tercih sonuçlarının 23 Kasım'da açıklanacağını paylaşmıştı.
(Takvim Foto Arşiv)
BUGÜN AÇIKLANACAK
Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU EKRANI