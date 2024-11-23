2024 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA | 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oldu mu? Atama sonucu ekranı...

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan tercihlerin sonuçları adaylar arasında merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru süreci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden elektronik ortamda tamamlandı. Adaylar, aynı il veya farklı illerdeki okulları tercih ederken, öncelik sırasına göre seçimler yaptı. Şimdi ise gözler 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Peki, atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...