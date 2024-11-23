İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Gemi kıyıya çarpacaktı

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı.



Boğaz'da seyir halinde olan 190 metre uzunluğundaki Türk bandıralı "Kıran America" isimli gemi de rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle Kanlıca sahili mevkisine yakın seyretmeye başladı.



Son anda yapılan manevrayla kıyıya çarpmaktan kurtulan gemi, daha sonra seyrine devam etti.