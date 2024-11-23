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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Gemi kıyıya çarpacaktı

İstanbul Boğazı'nda olumsuz hava koşulları nedeni ile 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Beykoz açıklarında akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Gemi, kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 18:55 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 19:11
İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Gemi kıyıya çarpacaktı

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İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı.

Boğaz'da seyir halinde olan 190 metre uzunluğundaki Türk bandıralı "Kıran America" isimli gemi de rüzgar ve güçlü akıntının etkisiyle Kanlıca sahili mevkisine yakın seyretmeye başladı.

Son anda yapılan manevrayla kıyıya çarpmaktan kurtulan gemi, daha sonra seyrine devam etti.

Gemi kıyıya yanaştı: Faciadan kıl payı dönüldü!

Türk bandıralı ʺKıran Americaʺ isimli gemi kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)Türk bandıralı ʺKıran Americaʺ isimli gemi kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu. (Takvim.com.tr / Arşiv)


Geminin Boğaz'da kıyıya yakın ilerlemesi cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde, karaya paralel bir şekilde devam eden geminin kıyıya çarpmaktan kıl payı kurtulması, gemi personelinin panik anları ve bu sıradaki çalışmaları yer aldı.

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