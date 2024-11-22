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Vesayetçi zihniyete böyle meydan okudu: Başkan Erdoğan'ın "Kes ulan!" dediği paşa kimdi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetçi zihniyete meydan okuması yeniden gündem oldu. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başkan Erdoğan'ın 2003 yılında MGK toplantısında imam hatipleri diline dolayan bir komutana "Sus ulan!" diyerek ayar verdiğini anlattı. Peki o paşa kimdi, Başkan Erdoğan imam hatipleri hedef alan ismi nasıl susturdu? Takvim.com.tr detayları açıklıyor...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 12:26 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 13:01
Vesayetçi zihniyete böyle meydan okudu: Başkan Erdoğan’ın Kes ulan! dediği paşa kimdi?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kes ulan!" diyerek ayar verdiği paşa yeniden gündem oldu...

Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir MGK (Millî Güvenlik Kurulu) toplantısında imam hatipleri diline dolayıp aşağılayan bir paşaya nasıl ayar verdiğini anlattı.

Başkan Erdoğan'ın MGK'da "Sus ulan!" diyerek ayar verdiği paşa!

O dönem TBMM Başkanı olduğunu, olayı sonradan dinlediğini belirten Arınç şunları söyledi:

"Sanıyorum Hava Kuvvetleri Komutanı... İmam hatipleri ağzına dolamış yine. Yanlışım varsa onlar düzeltsinler. Ben o zaman Meclis Başkanı'yım bana dışarda intikal etti. Bu imam hatipler şöyle böyle... Bunlar gerici yuvası falan deyince dinlemiş dinlemiş Tayyip Bey, masaya bir yumruk vurmuş...

Bülent Arınç (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)Bülent Arınç (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

"'SUS ULAN' DEMİŞ"
'Sus ulan' demiş. Bana anlatılan. Ki yapar da bunu. 'Yeter artık. Siz beni hedef göstererek bu düşmanlığı yapıyorsunuz.

Bu okullar Milli Eğitim'in okulları ve ben de bunlarda yetiştim. Bir daha ağzına almayacaksın.' demiş. Sezer, (10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer) büyük bir korku ile hemen toplantıyı kapatmış diye biliyorum."

O PAŞA KİMDİ?
İmam hatipleri hedef almasının ardından Başkan Erdoğan'dan ayar yiyen o paşa dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk...

2003 yılı Ağustos ayındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk'un yaptığı veda konuşmasında sarf ettiği sözler, o dönem Başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisine neden oldu.

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı (2003, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı (2003, Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Asparuk, veda konuşmasında "irtica" tehlikesini öne sürerek, imam hatip okullarını ve AK Parti hükümetini hedef alan iddialarda bulundu. Asparuk'un konuşmasında hükümete yönelik ithamları artırması, MGK toplantısında tansiyonu yükseltti.

Başkan ERDOĞAN'DAN KARARLI CEVAP: "KES ULAN!"
Asparuk'un dile getirdiği olayların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, konuşmanın uzayıp suçlamaların devam etmesi üzerine "Kes ulan!" çıkışını yaparak Asparuk'u susturdu.

Başkan Erdoğan'ın ʺKes ulan!ʺ diyerek susturduğu paşa: Cumhur Asparuk (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan'ın ʺKes ulan!ʺ diyerek susturduğu paşa: Cumhur Asparuk (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bu sert çıkış, MGK tarihinde görülmemiş bir olay olarak hafızalara kazındı. Erdoğan'ın bu tepkisi, hem siyasi lider olarak kararlılığını hem de Türkiye'nin milli iradesine yönelik müdahalelere karşı duruşunu ortaya koydu.

ERDOĞAN'IN BENZER ÇIKIŞLARI
2022 yılında Başkan Erdoğan'ın askeri vesayetle mücadelesine ilişkin bir yazı kaleme alan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de bu çıkışı köşesine taşımıştı.

Erdoğan'ın benzer açıklamalarını derleyen Selvi konuya ilişkin şunları yazmıştı:

"Ben ilk olarak dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur olarak yazmıştım ama sonradan arayan bir MGK üyesi o komutanın Cumhur Asparuk olduğunu aktarmıştı.

Olay, 2003 yılı ağustos MGK toplantısında yaşanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk, veda konuşmasında irtica gerekçesiyle iktidara ithamlarda bulunuyor. Erdoğan, önce anlattığı olayların doğru olmadığını söylüyor. Asparuk konuşmasını uzatıyor ve iddialarını sürdürüyor. Erdoğan bunun üzerine "Kes ulan" diye bağırıyor.

Peki Asparuk susuyor mu? Evet susuyor.

BÜYÜKANIT'A, 'SEN Mİ YÖNETECEKSİN BEN Mİ?'
27 Nisan e-Muhtırası verildiği gece Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Başbakan Erdoğan'ın telefonlarına çıkmamıştı. Ta ki hükümetin açıklama yapacağı duyuruluncaya kadar. Büyükanıt, 28 Nisan günü Erdoğan'ın telefonuna geri dönüş yapıyor. Erdoğan'ın ilk sözü 'Paşa, bu ülkeyi sen mi yöneteceksin yoksa ben mi?' oluyor.

Başkan Erdoğan Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Erdoğan Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Sonu malum. 28 Nisan'da Türk demokrasisinde bir ilk yaşandı ve muhtıra verene muhtıra verildi.

KOŞANAR'E, 'BİZİ CEMSELERE Mİ DOLDURACAKSIN?'

Son not ise Koşaner Paşa'dan.

Balyoz davasında 102 asker tutuklanınca Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner soluğu Dolmabahçe'de Erdoğan'ın yanında alıyor. Erdoğan da tutuklamalardan dolayı rahatsızdı. Bunu da dönemin Adalet Bakanı çok iyi biliyor. Ancak Koşaner o denli sert bir üslupla konuşuyor ki Başbakan bu tarzdan rahatsız oluyor. Başbakan'ın bunu hissettirmesine rağmen Koşaner aynı tonda konuşmasını sürdürünce Erdoğan, 'Otur oturduğun yerde, ne yapacaksın? Bizi cemselere doldurup Selimiye Kışlası'na mı götüreceksin?' diye uyarıyor.

Sonuç. Koşaner, "Yok efendim. Öyle demek istemedim" diyor ve oturuyor."

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