Vesayetçi zihniyete böyle meydan okudu: Başkan Erdoğan'ın "Kes ulan!" dediği paşa kimdi?

Başkan ERDOĞAN'DAN KARARLI CEVAP: "KES ULAN!"
Asparuk'un dile getirdiği olayların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, konuşmanın uzayıp suçlamaların devam etmesi üzerine "Kes ulan!" çıkışını yaparak Asparuk'u susturdu.
Başkan Erdoğan'ın ʺKes ulan!ʺ diyerek susturduğu paşa: Cumhur Asparuk (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Bu sert çıkış, MGK tarihinde görülmemiş bir olay olarak hafızalara kazındı. Erdoğan'ın bu tepkisi, hem siyasi lider olarak kararlılığını hem de Türkiye'nin milli iradesine yönelik müdahalelere karşı duruşunu ortaya koydu.
ERDOĞAN'IN BENZER ÇIKIŞLARI
2022 yılında Başkan Erdoğan'ın askeri vesayetle mücadelesine ilişkin bir yazı kaleme alan Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de bu çıkışı köşesine taşımıştı.
Erdoğan'ın benzer açıklamalarını derleyen Selvi konuya ilişkin şunları yazmıştı:
"Ben ilk olarak dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur olarak yazmıştım ama sonradan arayan bir MGK üyesi o komutanın Cumhur Asparuk olduğunu aktarmıştı.
Olay, 2003 yılı ağustos MGK toplantısında yaşanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Cumhur Asparuk, veda konuşmasında irtica gerekçesiyle iktidara ithamlarda bulunuyor. Erdoğan, önce anlattığı olayların doğru olmadığını söylüyor. Asparuk konuşmasını uzatıyor ve iddialarını sürdürüyor. Erdoğan bunun üzerine "Kes ulan" diye bağırıyor.
Peki Asparuk susuyor mu? Evet susuyor.
BÜYÜKANIT'A, 'SEN Mİ YÖNETECEKSİN BEN Mİ?'
27 Nisan e-Muhtırası verildiği gece Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Başbakan Erdoğan'ın telefonlarına çıkmamıştı. Ta ki hükümetin açıklama yapacağı duyuruluncaya kadar. Büyükanıt, 28 Nisan günü Erdoğan'ın telefonuna geri dönüş yapıyor. Erdoğan'ın ilk sözü 'Paşa, bu ülkeyi sen mi yöneteceksin yoksa ben mi?' oluyor.
Başkan Erdoğan Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Sonu malum. 28 Nisan'da Türk demokrasisinde bir ilk yaşandı ve muhtıra verene muhtıra verildi.
KOŞANAR'E, 'BİZİ CEMSELERE Mİ DOLDURACAKSIN?'
Son not ise Koşaner Paşa'dan.
Balyoz davasında 102 asker tutuklanınca Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner soluğu Dolmabahçe'de Erdoğan'ın yanında alıyor. Erdoğan da tutuklamalardan dolayı rahatsızdı. Bunu da dönemin Adalet Bakanı çok iyi biliyor. Ancak Koşaner o denli sert bir üslupla konuşuyor ki Başbakan bu tarzdan rahatsız oluyor. Başbakan'ın bunu hissettirmesine rağmen Koşaner aynı tonda konuşmasını sürdürünce Erdoğan, 'Otur oturduğun yerde, ne yapacaksın? Bizi cemselere doldurup Selimiye Kışlası'na mı götüreceksin?' diye uyarıyor.
Sonuç. Koşaner, "Yok efendim. Öyle demek istemedim" diyor ve oturuyor."