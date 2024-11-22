Vesayetçi zihniyete böyle meydan okudu: Başkan Erdoğan'ın "Kes ulan!" dediği paşa kimdi?

Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir MGK (Millî Güvenlik Kurulu) toplantısında imam hatipleri diline dolayıp aşağılayan bir paşaya nasıl ayar verdiğini anlattı.

O dönem TBMM Başkanı olduğunu, olayı sonradan dinlediğini belirten Arınç şunları söyledi:

"Sanıyorum Hava Kuvvetleri Komutanı... İmam hatipleri ağzına dolamış yine. Yanlışım varsa onlar düzeltsinler. Ben o zaman Meclis Başkanı'yım bana dışarda intikal etti. Bu imam hatipler şöyle böyle... Bunlar gerici yuvası falan deyince dinlemiş dinlemiş Tayyip Bey, masaya bir yumruk vurmuş...

Bülent Arınç (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

"'SUS ULAN' DEMİŞ"

'Sus ulan' demiş. Bana anlatılan. Ki yapar da bunu. 'Yeter artık. Siz beni hedef göstererek bu düşmanlığı yapıyorsunuz.

Bu okullar Milli Eğitim'in okulları ve ben de bunlarda yetiştim. Bir daha ağzına almayacaksın.' demiş. Sezer, (10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer) büyük bir korku ile hemen toplantıyı kapatmış diye biliyorum."